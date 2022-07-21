一次感冒 怎么就让鼻子失灵了？

前不久有个朋友患了一次重感冒，现在感冒好了可鼻子却闻不出味了。电话那头传来他痛苦的声音说道：“我现在是香和臭都不分了，这可怎么办呢？”

经过我们的检查，最后确诊他是由于感冒病毒侵犯嗅神经引起的嗅觉障碍。一听到这个诊断，他当即问这个嗅觉还能恢复过来吗？会不会永远闻不到味呢？如果您也有这些疑问，请接着往下看……

鼻子“罢工” 警惕嗅觉障碍

嗅觉障碍又称嗅觉失灵，分为暂时性和永久性两种。暂时性嗅觉障碍，多由急性鼻炎、功能性障碍(如癔病)而成。永久性嗅觉障碍，多由鼻部长期阻塞(如鼻腔肿物、鼻息肉等)、嗅区鼻黏膜损坏(如萎缩性鼻炎)、嗅神经障碍(发育不全、神经炎)、脑回损害(如栓塞、额叶肿瘤)等因素而成。

临床上常见的嗅觉障碍有以下三个表现：

嗅敏感度降低 也称为嗅觉减退或嗅觉不灵，多可恢复，患者对弱的嗅素刺激不能嗅到，但对强的嗅素刺激可以有嗅觉存在。

嗅觉缺失 对某个或某些嗅素嗅觉丧失，或是对全部嗅素的嗅觉丧失，很难恢复。

嗅觉异常 包括嗅觉过敏，嗅敏度提高、嗅觉倒错、错嗅、幻嗅等。

三个诱因 是嗅觉失灵导火索

引起嗅觉障碍的原因多种多样，比如感冒、有毒气体、维生素缺乏（VB12）、脑外伤、怀孕、鼻炎、鼻息肉、衰老等。但总结来说其实主要是以下三点：

嗅神经异常 感冒病毒影响嗅神经，让嗅神经发炎，就会丧失嗅觉；鼻腔炎症长期刺激嗅神经，也会引起嗅觉失灵；当吸入刺激性气味气体或是有毒气体，可能会导致嗅神经麻痹，从而失去嗅觉；衰老也会导致嗅神经功能的减退，引发嗅觉异常。

大脑神经障碍 大脑外伤、肿瘤或是精神疾病等，导致大脑嗅觉中枢异常，无法正常感受到嗅神经信号，也是嗅觉丧失的原因。

鼻腔鼻窦炎症和阻塞 位于鼻顶嗅区的嗅丝感受能力下降或感受不到空气中的气味，是导致嗅觉失灵的主要原因。这就是很多鼻炎患者都会伴有嗅觉减退或嗅觉失灵的现象，还有人会在感冒之后出现上述情况的原因。

一般来说，鼻炎治愈后，嗅觉失灵是可以恢复的。但如果不及时治疗，嗅觉失灵时间较长，神经损伤会不可逆，导致嗅觉无法恢复。

找回嗅觉 试试这些治疗方法

轻度的嗅觉失灵，对生活质量略微有点影响，问题不算太大。但如果严重的嗅觉失灵，无法感知有害气味，丧失规避风险的能力，这就容易发生一些意外事故。比如煤气泄漏，有毒气体的泄漏等。如果是永久性嗅觉丧失，生活中一定要多加小心，防止意外事故发生。

总之，当我们的鼻子闻不出味道时，千万不要掉以轻心，及时就医查找病因，及早治疗才是关键。

在治疗方面，对于鼻腔-鼻窦局部炎性疾病或堵塞性疾病导致的嗅觉障碍，主要以抗炎、通窍、鼻腔冲洗、手术治疗及营养神经等治疗为主。常用的药物有：局部或全身应用糖皮质激素、抗生素及抗病毒药物、营养神经药物、维生素、中医中药等。

此外，积极治疗嗅球、嗅神经通路及大脑嗅觉中枢的病变，如脑肿瘤、脑出血等。

文/杜晶艳（北京朝阳医院）