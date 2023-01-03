专家：新冠感染的临床表现是两套，包括呼吸系统和消化系统症状

人民网北京1月3日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中医药医疗救治工作有关情况举行发布会，并回答记者提问。

针对新冠病毒感染恢复期可能出现的乏力、失眠、嗅觉味觉下降等问题，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升表示，现在临床上有部分患者进入了恢复期，但还遗留了一些自觉症状。“实际上不必太过担心，一般经过7-10天会完全消失。当然也有部分人持续时间比较长，甚至会达到1个月。在这个时候，可以采取一些中医药的方法，加快疾病的康复。”

齐文升解释，中医认为新冠感染主要侵犯手太阴肺和足太阴脾，所以新冠感染的临床表现是两套，一个是呼吸系统的症状，另外一个是消化系统的症状。

进入恢复期以后，如果肺脾气虚，功能没有完全恢复，病人就会出现乏力气短的症状。如果脾虚肝木偏旺，就会失眠。肺开窍于鼻，脾开窍于口，所以肺脾的功能没有完全恢复，就会遗留味觉嗅觉的障碍，味觉嗅觉障碍和肺脾的功能没有恢复或者早期的肺脾功能受损有关系。所以在恢复期治疗上，主要针对肺和脾这两个脏器进行调理，临床可选用的一些治法，如宣肺、润肺、健脾、化湿，这些相应的方剂都有不错的疗效。

“如果在恢复期调理不当，甚至停药过早，往往会出现一些后遗症状，还可能出现病情反复。”齐文升说，对于这个问题，早在东汉末年医圣张仲景在《伤寒论》里提到“瘥后劳复”，它是指疾病好了以后因为某种原因又导致病情反复，到了明朝吴又可在《瘟疫论》里进一步扩展，提到了“食复”“劳复”“自复”。

齐文升表示，复就是反复的意思，所以在疾病好转以后要注意以下几个问题。

首先要注意生活起居的调理，作息要有规律，饮食要合理、有营养，另外就是穿衣外出要注意保暖、不要着凉。

第二还要注意情绪的稳定，避免焦虑、急躁等负面情绪的影响。

第三可以适当的配合食疗，比如百合、银耳、红豆、绿豆、山药、莲子，这对肺脾功能的恢复都是有帮助的。

最后，在新冠的恢复过程中，不要病情一好转，就放任不管。