糖尿病患者该怎样“吃”和“动”（名医讲堂）

对糖尿病患者而言，控糖不能仅靠口服降糖药和胰岛素，还需注重科学饮食和运动。很多患者认为糖尿病饮食就是少吃甚至不吃，运动也是越多越好。其实这些错误的观念和做法对控糖不仅无益，还会增加营养不良、贫血、低血糖甚至发生酮症酸中毒的风险。那么糖尿病患者该怎样“吃”和“动”呢？

在饮食方面，患者首先要培养良好的饮食习惯，定时定量。每天应至少有早中晚三餐，每餐应包括不少于三种食物：谷类、肉类、蔬果类。

进食需适量，不过饥过饱。若出现低血糖或体力活动增加时，可根据情况适量增加进食量。手掌法是一种为糖尿病患者量身定做的食量粗略估算法。主食拳，即每餐摄入一拳头大小的碳水化合物，比如一个馒头、花卷或一小碗米饭、面条。水果拳，建议每日摄入一拳头大小的水果。蛋白掌，成年人单手掌心大小相当于50克蛋白质类食物，建议每日可摄入50至150克蛋白质类食物。蔬菜捧，两只手捧起可容纳约500克的蔬菜，建议每日可摄入500至1000克蔬菜。瘦肉指，建议每日摄入两根手指大小的瘦肉，约50克。油脂尖，每顿宜摄入大拇指第一指节大小的油脂。

食品的选择上，宜多选用高纤维食品，如红米、全麦面包、麦片、水果、蔬菜及豆类，忌吃甜食如糖果、雪糕、饮料、中西式甜点（低血糖除外）。烹调方式少用煎炸，烹调时用植物油，减少动物脂肪摄入。每日用盐量少于5克，限制摄入含盐量高的调味品。

糖尿病患者需戒烟限酒。吸烟可影响胰岛素正常发挥作用，显著增加心脑血管疾病、神经病变、眼病、肾病等风险。酒精可使血糖不稳定，糖尿病患者应避免空腹饮酒，若饮酒，每日不超过1—2份标准量（含酒精10克为1份标准量），每周不超过两次。

科学运动可提升消耗量，有效控制体重、即时降糖，促进口服降糖药和胰岛素减量，还能降血压、降低心血管疾病风险、改善心理状态。对糖尿病前期的患者来说，可延迟或预防糖尿病发生。

运动一般应在进食后1—2小时进行，每次开始前做5—10分钟的热身运动，一周运动3—7天，进行不少于150分钟的有氧运动。常见的运动形式有：行走、慢跑、爬楼梯、游泳、骑自行车、跳舞、打太极拳、做广播操等。

在此基础上，每周最好进行2次抗阻力运动，如哑铃、仰卧起坐、平板支撑等。抗阻力运动每周可做2—3次，每次30分钟。两次抗阻力训练需间隔48小时以上，可锻炼肌肉力量和耐力。

运动时穿宽松舒适的衣袜，携带水和含糖食物；糖尿病患者所选择的运动强度宜控制心率为（170-年龄）/分钟，简单的判断方式是运动时心跳稍加快，微汗，无急喘，能正常说话。

运动虽好，但糖尿病患者在血糖≥16.7毫摩尔/升、反复发生低血糖或血糖波动较大、合并严重急慢性并发症时不适合运动。有视网膜病变的患者不宜进行抗阻力运动。

糖尿病虽然是慢性疾病，但能够通过积极调整干预得到有效控制。糖尿病需要综合性的长期治疗过程，已确诊糖尿病或糖尿病前期患者，在注意科学饮食和运动的同时，切不可胡乱用药，一定要到医院寻求规范的诊断和治疗。

（作者为解放军总医院第一医学中心内分泌科副主任）

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 19 版）