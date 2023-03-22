直播预告：关注糖尿病患者 防治周围神经病变

糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病，是因胰岛素绝对或者是相对不足，以及胰岛素利用障碍所引起的碳水化合物、脂肪、蛋白质代谢紊乱的疾病，生活中比较常见。但您知道由糖尿病引起的周围神经病变吗？它是一种什么样的疾病？会给人体带来哪些伤害？

3月23日15:00，航空总医院周围神经外科主任王晓松、航空总医院周围神经外科副主任医师孔大伟做客“人民好医生”客户端直播间，就“糖尿病周围神经病变”的相关知识进行科普。

嘉宾简介

王晓松，航空总医院周围神经外科主任，主任医师，擅长各种周围神经疾病的诊断治疗，糖尿病周围神经病变、透析相关的周围神经病变等的微创手术治疗，各种疑难头面痛和面部抽动性疾病的鉴别诊断和手术治疗，已成功完成各类周围神经疾病手术6000余例。

孔大伟，航空总医院周围神经外科，副主任医师，北京大学医学博士，擅长治疗糖尿病周围神经病变、透析相关周围神经病变、周围神经卡压等周围神经疾病，面肌痉挛、三叉神经痛、舌咽神经神经痛、面瘫（面神经麻痹）等颅神经疾病。

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