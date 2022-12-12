血糖波动过大不利健康（名医讲堂）

一般来说，血糖轻度升高不会有明显的异常，只有血糖长期居高不下，才会出现相应的症状。有些人对血糖升高比较敏感，表现为多食、多饮、多尿和体重减轻等。

临床上对高血糖的认定标准为：空腹血糖＞6.1毫摩尔每升，餐后2小时血糖＞7.8毫摩尔每升；糖尿病的诊断标准为：空腹血糖≥7.0毫摩尔每升，餐后2小时血糖≥11.1毫摩尔每升。

短时间一过性的高血糖不会给人体造成严重的损害，一般都会逐渐恢复正常。虽然高血糖不一定都是糖尿病，但长期过高的血糖会影响身体的多个组织器官，导致急慢性并发症的发生。

相比较高血糖，低血糖的发作随病因不同而千变万化，症状通常表现为出汗、饥饿、心慌、颤抖、面色苍白等。若反复发生空腹低血糖，多提示有器质性疾病，如心衰肾衰、营养不良、某些肿瘤等；若餐后出现低血糖，多见于功能性疾病。

临床上对低血糖的认定标准为：成年人空腹血糖浓度＜2.8毫摩尔每升，糖尿病患者血糖值≤3.9毫摩尔每升即可诊断为低血糖。

普通人如果长时间不进食或运动消耗过大，有可能导致血糖过低，这种情况应及时补充糖分，如喝糖水、吃点心等。临床上低血糖最常见于糖尿病患者因降糖药、胰岛素应用过量、吃饭过晚或过少、运动量突然加大等，这就需要综合考量了。

所谓血糖波动，就是血糖忽高忽低。血糖原本就不是一成不变的，就像血压一样，也会受饮食、睡眠、情绪和外在环境等综合因素影响。但是，就算偶尔不吃早饭或午饭，机体也可以通过相应的机制来维持血糖相对平稳。所以，普通人日内血糖的波动幅度＜2—3毫摩尔每升。当一天的最大血糖波动幅度超过4.4毫摩尔每升时，这就提示血糖波动异常。

对于2型糖尿病患者来说，管理不当可致血糖波动幅度明显增大，比如餐前餐后血样差值可达6毫摩尔每升。

高血糖、低血糖和血糖波动在健康人身上也是经常发生的，主要与人们的生活习惯有关。只要幅度不是很大，一般不用担心。所以，要尽量保持健康规律的饮食习惯和生活作息，让血糖处于正常范围之内。

严重的高血糖和低血糖都能对人体带来不可忽视的损害，甚至会危及生命。相比较而言，低血糖的威胁可能性更大，而高血糖的危害就没有那么“迅捷”。在合并心血管疾病的糖尿病患者中，一旦发生严重的低血糖，可能诱发心肌梗死、严重心律失常、卒中、猝死等严重事件。

相对于持续的高血糖，血糖波动过大对人体的危害更大。研究发现，血糖波动过大不仅容易引发低血糖，而且过程本身也比高血糖更能造成血管内皮功能的损伤。

总之，高血糖、低血糖和血糖波动，无论哪一种都危害健康。建议公众平时养成良好的生活习惯，糖尿病患者也应遵医嘱用药，发现问题尽早就医。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 17 版）