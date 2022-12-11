筑牢健康防线 科学应对疫情

冬季是呼吸道疾病的高发期，新冠肺炎疫情也存在扩散风险。作为最常见的两类基础病人群，糖尿病和高血压患者如何更好地保护自己？国务院联防联控机制日前邀请专家进行健康提示。专家提醒，疫情期间，糖尿病和高血压人群一定要避免焦虑，焦虑会导致血糖异常，还可能增加心脑血管疾病发病率或导致病情加重。

北京医院·国家老年医学中心内分泌科主任郭立新指出，糖尿病患者的主要问题是血糖紊乱和多种代谢异常。如果患者各种代谢指标都控制得好，身体的抵抗力就会明显增强，被新冠病毒感染的风险就会明显下降。

“疫情期间，糖尿病患者的焦虑情绪与一般人群相比明显在增加。”他说，一旦焦虑，尤其是长期处于焦虑状态，就会出现糖皮质激素、甲状腺激素等分泌增加的情况，这些都是拮抗胰岛素的激素，会引起体内激素分泌的失衡，容易加剧血糖的异常。此外，焦虑也可能导致睡眠结构紊乱，睡眠结构紊乱本身也容易加重血糖的紊乱。

高血压特别是有心脑血管疾病史的人群，也要避免焦虑。北京安贞医院常务副院长、北京心肺血管研究所常务副所长周玉杰提醒，焦虑、劳累、激动、饱餐、寒冷等均能增加心血管病的发病率，使得病情加重。“有很多心血管疾病怕恐惧、怕生气、怕累，所以一定要避免气、急、累。”

对于这些人群而言，以平静的心态应对疫情，非常重要。郭立新建议，糖尿病患者要关注自己的心态，进行血糖监测，避免焦虑情绪的产生及其带来的不利影响。周玉杰强调，高血压和心脑血管疾病患者要平稳度过疫情，避免因为焦虑情绪导致原来的心脑血管疾病再被诱发，或者转为重症。

同时，专家还强调，一定要坚持服药。

“新冠病毒通过细胞受体ACE与呼吸道结合，有人担心感染新冠后，服用ACEI抑制剂类降压药会影响降压效果。不用担心，国内外经验均表明，服用这类降压药与新冠病毒的作用点没有关系，效果没有任何影响。”周玉杰说，大可不必把降压药和其他药物分开服用，“我们现在主张复方应用，使这些药物的作用能1+1＞2，副作用1+1＜2。”

郭立新强调，糖尿病是终身性疾病，虽然部分糖尿病可以一定程度实现临床缓解，但最终还是需要生活方式干预和药物治疗。“所以，选择合适的药物，通过监测血糖来及时调整治疗方案很有必要，其中的关键就是坚持生活方式干预，根据病情调整治疗方案。”

两位专家还建议，要合理膳食，按照医嘱健康饮食，减少高糖高油高盐等高负荷饮食。同时，适当增加营养，坚持进行适度的运动，包括慢跑、快走等有氧运动和力量训练等抗阻运动。