集采价格落地，“种牙”费用下降明显（健康焦点）

图①：河北省邯郸市口腔医院，医生正在给患者讲解种植牙知识。

史自强 王倩倩摄影报道

图②：四川大学华西口腔医院口腔种植科主任满毅（左）在为患者做种植牙手术。

四川大学华西口腔医院供图

近年来，我国种植牙需求呈现较快增长态势。口腔种植是缺牙修复的重要方式，然而，过去动辄单颗万元以上的价格，让很多人望而却步。

4月20日起，口腔种植体系统集采价格落地，加上去年9月已开始的种植牙医疗服务收费调整、对牙冠产品竞价等措施，有望破解种植牙“高价”困扰，减轻种植牙患者的医疗负担。近日，记者实地探访多家口腔医疗机构，感受降价后的新变化。

集采价格落地，种植牙费用下降明显

脸颊涂上碘伏，进行术前麻醉……一大早，四川省成都市的陈女士来到四川大学华西口腔医院种植治疗室，接受牙齿种植手术。为她手术的是华西口腔医院口腔种植科主任满毅。

“患者因牙龈发炎，导致牙齿松动，病程已有半年多。”满毅说，牙齿松动带来的疼痛让陈女士不堪其扰，每晚难以入睡。陈女士为追求更好的生活质量，选择了华西口腔医院的单颗常规种植牙医疗服务。

“集采价格落地后，我们医院种植体的费用降到了1855元以下。”满毅介绍，陈女士选了一款1300多元的进口种植体，这次的治疗费用预计总共7000多元。

“上次种一颗牙花了1万多呢，没想到这次降这么多！”谈起前后两次“种牙”经历，河北省邯郸市丛台区居民张宏红深有感触。前几年，张宏红就遇到了牙齿脱落带来的烦恼。2019年，她在邯郸市口腔医院做了首次牙齿种植。虽然这笔费用能掏得起，但她还是心疼不已。

今年4月底，在网上看到种植牙降价的消息，张宏红十分惊喜：“这次‘种’的是上牙床左侧的一颗‘虎牙’，医疗服务费3300多元，种植体费用1800多元，两项加起来5200多元，3个月后再把牙冠种上，医生说再花几百元钱就能搞定，总共也不超过6000元。”

今年1月11日，在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟。此次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，约占国内年种植牙数量的72%。中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。

“我有3颗牙要‘种’，看到集采成功的消息，赶紧把预约向后推了4个月。”北京市朝阳区居民小江说。

降幅55%是个平均数，集采价格落地后，在医疗机构端价格有多大变化？在邯郸市口腔医院药剂科主任田峰的指导下，记者查阅了种植牙费用“瘦身”前后的进货单据。某品牌种植体及附属系统如今一套的价位合计为1855元，包含种植体（含覆盖螺丝）1298元/个、修复基台（单牙）288元/个、愈合基台70元/个、种植体替代体99元/个、转移杆100元/个。而在集采前，同产品价位则是6250元一套。

群众就医门槛降低，种植牙需求进一步释放

让种植牙告别高价位，并不是种植牙体集采一个环节可以做到。

口腔种植的费用大致分为种植体、牙冠和医疗服务3个部分。医疗服务部分的费用占种植牙整体费用比重较高。国家医保局在去年全国范围内登记调查的初步结果显示，以各省份公立医疗机构单颗常规种植为例，医疗服务部分的平均费用超过6000元，一些省市费用超过9000元，这是种牙贵的重要原因之一。同时，公立医疗机构从第三方加工厂采购的牙冠大多在1000多元，自制牙冠价格则更高。

要解决种植牙医疗负担重的问题，必须通过改革价格形成机制，把牙体、牙冠以及医疗服务价格都降下来。

去年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（以下简称《通知》），首先对医疗服务价格“控高”：明确提出三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格全流程调控目标为4500元。同时，谋划种植体集中带量采购，实施种植牙牙冠竞价挂网。

《通知》发出后，各地相继制定发布口腔种植医疗服务的项目和价格政策。例如，重庆市三级、二级、一级和其他公立医疗机构的单颗常规种植牙医疗服务价格，分别调为4312元、3920元、3724元和3528元，降幅明显。

尽管医疗服务价格“控高”的主要目标是公立医院，但对民营医疗机构也起到了较好的引导作用。在安徽省黄山市，就有23家民营医疗机构主动承诺接受全流程价格调控。在北京，一些医保定点民营口腔医院、诊所也开始推出各类优惠套餐和降价活动。

“价格综合治理降低了群众就医的门槛，减轻了群众负担，让很多原来一看价格就打退堂鼓的患者，有了就诊的强烈意愿。”邯郸市口腔医院口腔种植中心主任杨磊说，“中心原来每天只有两三台种植牙手术，现在手术量增加了1倍多。”

5月初，在河北工程大学附属医院口腔科，记者也感受到了这种繁忙。“新的综合治理措施出台后，我已接到10多位患者的预约，是原来的好几倍。”该院口腔科副主任医师谷宇新说。

价格改革政策落地，进一步释放了种植牙的需求。在山东、河南、山西等地的口腔医院，前来咨询、预约种植牙的患者明显增加。4月20日，种植牙体集采价格落地当日，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院口腔科，来预约的患者就有50多人。

合理体现技术劳务价值，以长效管理机制促服务质量提升

也有人担心，医疗服务价格降低了，会不会影响服务质量？

“我们会进一步提升服务质量，实现以质取胜。”谷宇新表示。

针对种植牙价格下降之后患者增多的情况，山东省口腔医院通过增加周末、节假日专家门诊排班人数和手术台次等方式，全力满足患者种牙需求。

以往，种植牙医疗服务费用偏高的原因多样，既有项目设置不合理、过度分解，也有定价过高、巧立名目乱收费等。此次种植牙价格专项治理就是精准施策，让医疗服务费用实施“打包价”。对于一些医疗机构是否依旧会找新的名目收取其他费用的担忧，国家医保局明确表示，将对价格行为强化日常管理，形成闭环和长期的治理效果。与此同时，各地也在积极探索长效管理机制，切实巩固专项治理成果。

为让广大患者切实享受政策红利，及时掌握各口腔医疗机构相关信息，邯郸市医疗保障局在官方微信公众号开辟了“口腔种植专项治理”专栏，及时公布各口腔医疗机构参与专项治理以及医疗服务价格调控目标、种植体和牙冠价位，同时动态督导医疗机构认真履行专项治理承诺。

四川省医保局医药价格与招标采购处处长马健介绍，四川省各级医保部门将在今年6月开展口腔种植专项治理“回头看”，对存在问题的医疗机构做好督促整改工作，对于检查发现的重复收费、价格欺诈、虚假宣传等违法违规线索，及时向有关部门通报，确保群众享受到“实惠医疗”“阳光医疗”。

业内人士认为，此次专项治理医疗服务费用，重在规范，尽可能合理体现技术劳务价值。同时，耗材价格治理措施到位，种植牙量肯定会有很大增长，未来达到规模效应后，能够形成良好的产业价格链条，也会提升各医疗机构的效益。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 19 版）