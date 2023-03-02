国家医保局部署第八批集采 前七批294种药品平均降价超50%

人民网北京3月2日电 （记者乔业琼）3月1日，国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》（以下简称《通知》），要求持续扩大药品集采覆盖面，到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。

《通知》要求，开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。规范国家组织集采药品协议期满接续工作，指导上海、江苏、河南、广东牵头开展联盟接续采购，鼓励同一品种由多家企业中选，促进价差公允合理，并统一采购周期。

重点指导湖北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域范围，江西牵头开展干扰素省际联盟采购，广东牵头开展易短缺和急抢救药省际联盟采购。省级药品集采重点针对未纳入国家集采的品种和未过评品种，从 “填空”和 “补缺”两个维度扩大集采覆盖范围，积极探索尚未纳入国家和省级集采的 “空白”品种集采，鼓励对已有省份集采、价格竞争充分的品种开展带量价格联动。

《通知》提出，扎实推进医用耗材集中带量采购，按照 “一品一策”的原则开展新批次国家组织高值医用耗材集采。做好脊柱类耗材集采中选结果落地执行，参照人工关节置换手术价格专项调整的做法，优先调整与脊柱类耗材集采相关的手术价格。适时启动人工关节集采全国统一接续。聚焦心内科、骨科重点产品，指导更多省份推进吻合器、超声刀等普外科耗材集采，继续探索体外诊断试剂集采，各省份至少开展１批省级耗材集采。

重点指导陕西牵头开展硬脑（脊）膜补片、疝修补耗材省际联盟采购，河南牵头开展神经外科等耗材省际联盟采购，安徽牵头开展体外诊断试剂省际联盟采购。

《通知》还要求，加强药品价格综合治理，探索完善新批准药品首发价格形成机制。落实《新冠治疗药品价格形成指引（试行）》，北京、天津、河北、上海、江苏、四川等６省（市）要做好首发价格受理、定期评估、动态调整等工作。探索稳慎有序扩大新批准上市药品进入医药采购市场的首发价格形成机制覆盖范围，充分鼓励创新发展，引导企业公开合理定价，完善全周期价格管理监督。

据悉，自2018年成立以来，国家医保局已组织开展七批集采工作，涉及294种药品，平均降价超50%，3批4类耗材平均降价超80%；叠加地方联盟集采，累计降低药耗费用超4000亿元。