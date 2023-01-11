种植牙集采开标 一颗牙的整体费用有望降低50%左右

人民网北京1月11日电 （记者乔业琼）1月11日，由国家医保局指导，四川省牵头的口腔种植体系统省际联盟集中带量采购开标，并产生拟中选结果。拟中选产品平均价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，中选价格区间在约600元至1850元左右。

预计2023年3月下旬到4月中旬，种植牙费用综合治理结果落地实施，患者将全面享受到降价后的种植牙服务。

中选产品丰富 满足绝大多数临床使用需求

省际联盟联采办负责人介绍，本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。

共有55家企业参与这次集采，其中39家拟中选，中选率71%。中选企业既包括一些知名国际企业，也包括威海威高、常州百康特等国内企业。

集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元左右，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右，中选产品丰富，实现与临床需求的良好匹配；纳入了四级纯钛及钛合金2种材质性能更好、临床认可度更高的种植体，并覆盖了口腔种植体其他耗材部件，能够满足绝大多数临床使用需求。

种植一颗牙的整体费用有望降低50%左右

此次集采对群众种植费用的下降和种植服务的拓展有何影响？省际联盟联采办负责人表示，口腔种植的费用大致分为种植体、牙冠和医疗服务三个部分，这也是医保部门开展口腔种植价格综合治理的着力点。本次集采通过“带量”促进竞争，挤出了种植体的价格水分。

下一步，四川医保局将于近期率先开展牙冠竞价挂网，促使牙冠价格更加透明合理，其他省份将及时跟进联动四川的牙冠挂网价格。同时，各地医保部门正在按既定目标同步开展口腔种植医疗服务价格全流程调控，通过发挥公立医疗机构价格之“锚”作用，引导民营医疗机构合理定价。

通过以上多项治理措施，从平均价格降幅看，预计种植一颗牙的整体费用（含医疗服务、种植体和牙冠）有望降低50%左右。具体情况中，如果原来价格较高的降幅将更为明显，原来已经平价种植的也将有所降价，总体看群众费用负担将显著减轻。

引导患者前往价格合理的医疗机构就医

群众最终能以什么价格用上本次集采中选的种植体产品？省际联盟联采办负责人表示，在公立医疗机构，医疗服务项目和医用耗材分开计价收费，医用耗材执行“零差率”销售政策，中选价格就是患者最终向医院支付的种植体价格。

在民营医疗机构，口腔种植价格实行市场调节，允许民营医疗机构在种植体中选价格基础上加成一定比例。

本次集采中选价格将向社会公开发布，各省医保局官网也将长期公布种植体集采中选价，方便患者对比民营医疗机构加价幅度，引导患者前往价格合理的医疗机构就医。

1.4万家民营医疗机构参加此次集采

为什么能有那么多民营医疗机构来参加集采？省际联盟联采办负责人表示，4年多来，医药集中带量采购改革在挤出药品耗材价格水分、改善医药流通领域生态方面取得的积极成效深入人心。作为口腔医疗服务的主要提供者，民营医疗机构普遍希望通过集采降低种植牙耗材成本，也希望通过参加联盟集采提高声誉、扩大社会影响力、增加患者认可度，体现社会责任。

在行业有意愿、群众有期盼的情况下，有1.4万家民营医疗机构积极响应参加，这将大大方便群众享受价格适宜的种植牙服务。