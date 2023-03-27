北京：15项种植牙相关医疗服务均价将降72%

为保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的缺牙修复服务，近日，市医疗保障局会同市卫生健康委、市人力社保局出台《关于开展全市口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作的通知》（以下简称《通知》），将于4月20日起同步实施口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠限价挂网“三位一体”综合治理。

据介绍，口腔种植的整体费用主要由医疗服务和医用耗材两部分组成，此次综合运用服务降价、价格调控、耗材集采、信息披露等多种措施协同发力，努力减轻群众口腔种植费用负担。其中，15个口腔种植相关的医疗服务项目，价格水平较调整前平均下降72%。

口腔种植类医疗服务价格大幅降低

根据《通知》，此次共整合规范了15个口腔种植相关的医疗服务项目，价格水平较调整前平均下降72%。其中，比较常用的“种植牙冠修复置入费（单颗）”项目，公立医疗机构价格由调整前的4500元下降到最低1103元；又如技术复杂的“种植体植入费（全牙弓）”项目，公立医疗机构价格由调整前的41000元下降到9559元，将显著减轻群众医疗服务费用负担。

常规种牙医疗服务总费用明确上限

同时，为让群众切实享受到降价效果，除降低项目价格外，按照国家医保局要求，结合本市实际，同步对“单颗常规种植牙”医疗服务总费用进行了调控，区分不同等级、不同属地医疗机构以及国家口腔医学中心等情况分别设立了4档调控目标，具体为：全市二级及以下公立医疗机构4300元，非城六区三级公立医疗机构4500元，城六区三级公立医疗机构5000元，国家口腔医学中心（北京大学口腔医院）5450元。上述调控目标指的是医疗服务费用，包括医事服务费、检验检查费、手术费、麻醉费等。种植所需的种植体、牙冠耗材需另行收费，不包含在医疗服务价格调控目标内。上述政策将于4月20日落地执行。

据市医保局相关负责人介绍，全市医保定点医疗机构，无论公立还是民营机构，均按照上述政策执行。非医保定点的民营医疗机构可参照上述政策确定本机构具体调控目标，并对社会公开。

种植体及牙冠价格平均降低55%

此外，为进一步降低口腔种植耗材价格，国家医保局统一组织了口腔种植体集中带量采购，大幅降低种植体价格，平均降幅55%。比如集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元左右降至1850元左右，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右，“目前本市正在开展种植体中选结果落地工作。”相关负责人指出，本市也将对种植牙过程中配套使用的牙冠耗材开展限价挂网，进一步降低牙冠产品价格。为确保群众享受到全流程降价成果，上述耗材集采结果将与医疗服务价格政策同步执行。

医保局官网将公布种植机构相关信息

据了解，本市能够提供口腔种植服务的各级各类医疗机构共1300余家，其中，公立医疗机构150余家，民营医疗机构1140余家。

为给群众就医提供便利，本市将通过市医保局官方网站将涉及种植费用的有关信息进行公开，其中不仅包括提供口腔种植服务的医疗机构名称、地址等基础性信息，也包括医疗机构“是否参与种植耗材集采”“是否承诺遵守医疗服务价格调控”“是否执行耗材零差率”“具体医疗服务价格调控目标值”和“种植耗材销售加价率”等信息，为大家选择种植机构提供一个辅助参考。