发酵食品和纤维素可减压

科技日报北京11月1日电 （记者刘霞）爱尔兰APC微生物组研究所团队成员在最新一期《分子精神病学》上发表论文称，人们的饮食也可能是应对压力的有效方法——他们的最新研究表明，在短短4周内每天多吃发酵食品和富含纤维素的食物，对降低压力水平有显著作用。

过去十年，越来越多研究表明，饮食能对人们的心理健康产生巨大影响。事实上，健康的饮食甚至可以降低许多常见精神疾病的风险。此外，先前也有研究表明，压力和行为也与人们的微生物群有关，但迄今为止，改变饮食（及微生物组）是否会对压力水平产生明显影响尚不清楚。

在最新研究中，科学家招募了45名年龄在18—59岁、饮食中膳食纤维含量相对较低的健康志愿者，一半以上为女性。他们被分为两组，其中一组被分配了由营养师设计的饮食，以增加他们摄入益生元和发酵食品的量，这些食物被称为“精神益生菌”（Psychobiotics），因为它能给食用者带来精神健康。志愿者每天需要吃6—8份富含益生纤维的水果和蔬菜（如洋葱、韭菜、卷心菜、苹果、香蕉和燕麦）、5—8份谷物，每周吃3—4份豆类，每天要吃2—3份发酵食品（如酸菜、开胃菜和红茶）。而对照组只按照基于健康饮食金字塔的一般饮食建议。研究历时4周。

研究结果表明，与对照组相比，遵循“精神益生菌”饮食的参与者感到压力更小，且进食更多“精神益生菌”的参与者压力水平下降幅度最大。两组人的睡眠质量都有所改善，但“精神益生菌”组睡眠质量改善更明显。

研究人员解释说，他们发现，肠道微生物产生的某些关键化学物质的水平发生了显著变化，其中一些化学物质与心理健康有关，这或许可以解释为何“精神益生菌”组感觉压力更小。

不过他们也强调，虽然最新研究结果表明，特定饮食可以降低压力水平，但样本规模较小且研究持续时间短，现在并不清楚上述改善效果会持续多久，因此还需开展长期研究。