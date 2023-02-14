一开学就生病？做好这几点摆脱开学综合征

近日，全国各地大中小学陆续开学，家长们终于迎来“神兽归笼”的时刻。但对部分家长来说，怎么在新学期开始，帮孩子快速摆脱开学综合征，成为摆在他们面前的一大难题。

天津市第一中心医院营养科主任谭桂军在接受人民网记者采访时介绍，开学综合征是指在开学前后，部分儿童青少年表现出焦虑、紧张，甚至恐惧等情绪反应，还可能伴有头疼、胃疼、恶心、腹泻等症状。患者以中小学生居多。

谭桂军表示，部分学生放假期间饮食作息不规律、暴饮暴食、过度食用不健康零食、不注意食物合理搭配等，导致营养状况及免疫力下降，开学后难以适应规律的学习生活。再加上开学时正值季节交替之际，气温变化大，且学生集中返校后，加大了病毒细菌传播和交叉感染的机会，为呼吸道、肠道和传染性疾病的传播与流行创造了条件。

那么，家长怎么做才能帮孩子摆脱开学综合征呢？谭桂军给出以下建议。

营养均衡 食物多样

儿童青少年生长发育迅速，代谢相对旺盛，开学后用脑增加、运动量增大，需要摄入充足的营养素。建议每日保证12种以上的食物摄入，包含谷薯、果蔬、鱼、禽、蛋、奶、瘦肉、大豆、坚果等。每餐合理搭配各类食物，确保食物摄入充足。

饮食规律 不暴饮暴食

饮食不规律容易导致营养摄入不均衡，易引发身体不适，如胃肠道功能紊乱，出现腹痛、腹泻等。饮食要定时定量，规律进餐，每餐七分饱即可，避免暴饮暴食。

早餐要吃好 质量很重要

不吃早餐或者早餐质量不好，会导致精神差、反应迟钝、注意力无法集中，从而影响学习。长期不吃早餐还容易引发胆结石等疾病的发生。早餐不但要吃，还要保证质量。早餐的营养应全面均衡，要摄入充足的优质蛋白，如牛奶、鸡蛋、豆浆、瘦肉等，同时搭配一定量的谷类食物。

充足饮水 饮料不能代替水

水是人体正常代谢所必需的物质。建议6至10岁学生每日饮水800至1000毫升，11至17岁学生每日饮水1100至1400毫升，尽量选择白开水，也可以通过汤、粥等补充水分。不喝或少喝含糖饮料，多数饮料含有大量的添加糖，不能用饮料替代水。一瓶500毫升的含糖饮料含糖量可达50克，摄入过量含糖饮料已成为青少年超重或肥胖的重要因素。

选择健康零食 零食不可代替正餐

学生尽量不吃或少吃零食。如需食用可以选择卫生、营养丰富的食物，如水果、奶类、坚果等。油炸、高盐或高糖的食品不宜作零食。吃零食的量以不影响正餐为宜，更不能用零食代替正餐。

“除此之外，开学后儿童青少年要多晒太阳、多运动、规律作息，坚持做好个人防护，科学佩戴口罩、勤洗手、遵守呼吸道礼仪等。”谭桂军说。（视频制作：实习生赵嘉欣）