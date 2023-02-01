饮食营养素影响疾病图谱创建

英国科学家开发出一款新工具，可预测不同饮食对癌细胞和健康细胞的影响。最新研究有助于揭示与不同营养素相关的微妙代谢变化，提高人们对饮食与疾病之间联系的理解。相关研究刊发于最新一期《i科学》杂志。

代谢指一系列使生物体利用环境中的营养物质发挥作用的过程，饮食中糖、脂肪和蛋白质的相对含量决定了细胞可获得多少“燃料”，以及这些细胞如何处理营养物质。

在最新研究中，伦敦国王学院科学家首先创建了小鼠体内所有代谢途径的完整图谱，弗朗西斯·克里克研究所科学家随后收集了实验数据，测量了小鼠肝脏和肝脏肿瘤中的基因表达水平，以完善模型。

研究发现了与不健康饮食相关的新陈代谢特定变化，这些变化被认为促进了癌组织和健康组织中甘油和琥珀酸的产生。他们还观察到，在食用不健康饮食时，健康细胞和癌细胞之间的代谢差异最高，这表明肿瘤能更好地利用不健康饮食来促进生存和生长。

研究小组还模拟了饮食成分各种组合变化的影响，结果发现，尽管健康饮食中也存在一些癌症特有的代谢功能，但它们也可在脂肪和碳水化合物都有限的情况下逆转许多代谢功能。

研究人员表示，这项工作的潜在应用非常深远。不良饮食会严重破坏人体的新陈代谢，导致肥胖、引发肝病，进而发展成癌症。最新研究有望用来指导饮食变化，以补充针对不同疾病的疗法。但其最有效的用途是帮助人们选择进食哪些食物，从而预防更多疾病。