化妆品个性化服务试点落地

本报上海电 （记者姜泓冰）近日，上海市药监局为上海欧莱雅国际贸易有限公司位于上海国金中心的销售门店颁发“现场个性化服务”化妆品生产许可证。这是全国首张“现场个性化服务”化妆品生产许可证。

随着化妆品消费升级，消费者多元化选择、个性化服务的需求逐步显现。在此前举办的历次进博会上，通过口红打印机、3D面膜打印机、精华液调配仪等数字化设备现场提供的化妆品个性化服务吸引了消费者和业界关注。据悉，化妆品门店个性化服务在欧盟、美国、日本、韩国等地已有开展，一些品牌在彩妆和护肤领域纷纷试水。但要在商场等消费环境中开展化妆品分装、调配等活动，与传统的规模化生产存在差异，为监管服务带来新的挑战。监管部门需要把握每种个性化服务模式的质量安全关键控制点，既守好保障消费者健康安全的底线，又助力企业数字化应用和新业态落地，更好满足多层次消费需求。

2022年11月，国家药监局下发通知，在北京市、上海市、浙江省、山东省、广东省启动为期1年的化妆品个性化服务试点工作，鼓励上述地区的试点企业针对普通化妆品（不包括儿童化妆品和使用新原料的化妆品），在皮肤检测、产品跟踪、个性化护肤服务方案等方面进行试点。

作为试点省市之一，上海市药监局主动深入企业开展实地调研，会同上海市浦东新区市场监管局跨前服务，指导企业建立与其个性化服务模式相适应的质量管理体系，对产品备案、检验检测、物料与产品留样、销售管理、产品追溯等各环节制定操作规范。

据了解，企业取得“现场个性化服务”生产许可证后，即能够在其经营场所从事涉及直接接触化妆品内容物的个性化服务，例如现场分装、个性化包装服务等。下一步，上海市药监局将进一步完善化妆品现场个性化服务管理细则，在鼓励和支持化妆品业态创新发展的同时，守好质量安全关。