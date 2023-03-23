国家化妆品监督抽检年报公布

本报北京3月22日电 （记者申少铁）化妆品抽样检验是化妆品上市后监管的重要手段，对及时发现化妆品安全风险、依法查处化妆品违法行为具有重要作用。2022年，国家药监局组织在全国范围内开展国家化妆品监督抽检工作，加大对化妆品非法添加禁用原料等违法行为的打击力度，保障公众用妆安全。22日，国家药监局公布了2022年国家化妆品监督抽检年报。

2022年，全国药品监督管理部门以问题多发的品种、场所以及近年来抽检不符合规定的产品涉及的企业为重点对象，组织对染发类、祛斑美白类、彩妆类、防晒类、儿童类、宣称祛痘类、面膜类、普通护肤类、洗发护发类、指（趾）甲油类、牙膏等11类化妆品开展抽检，共抽检20368批次产品。经33家化妆品检验机构依据《化妆品安全技术规范（2015年版）》等检验，其中19880批次产品符合规定，占比为97.60%。对不符合规定产品涉及的化妆品生产经营者，各省（区、市）药品监督管理部门组织依法核查处置，发现违法行为的，严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

下一步，国家药监局将以《化妆品抽样检验管理办法》发布实施为契机，提升国家化妆品抽样检验工作质量，提高化妆品监管工作效能，保障公众用妆安全，助力产业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 13 版）