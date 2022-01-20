国家药监局：童泰七草修护霜等14批次化妆品检出禁用原料

人民网北京1月20日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布《关于14批次化妆品检出禁用原料的通告》（2022年第7号），童泰七草修护霜、紫婴坊婴儿VE嫩肤霜、朵妍亿莎清肌润颜黑膜、伊莎薇雅清痘净肤啫喱、CBM草本净痘原液、乐佰琦祛痘修复凝露、蓝佧红石榴抗皱修护面膜等14批次化妆品检出禁用原料。据悉，此次检出的禁用原料包括氯倍他索丙酸酯、地索奈德、甲硝唑、氯霉素、克林霉素等。

根据通告，在2021年国家化妆品监督抽检工作中，经江苏省食品药品监督检验研究院等单位检验，标示为生产企业江苏娇颜芭比化妆品有限公司、品牌运营商童泰生物科技（上海）有限公司生产的童泰七草修护霜等14批次化妆品，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。

国家药监局要求广东、湖南、江苏、福建、安徽省药品监督管理部门对上述14批次不合格化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。