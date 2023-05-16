弘扬绿色健康饮食文化

近年来，各类“吃播”节目备受社会关注。在社交平台上，网络主播们通过直播、拍摄短视频等方式，展现各种美食、促进餐饮消费。然而，为了吸引流量、博人眼球，有的主播在探店时将各式菜品摆满桌面，每道菜却只吃一两口，直播完直接倒掉；有的主播以荒诞、怪异的方式，将好好的食材做得无法下咽。浪费粮食、糟蹋食物，种种另类“吃播”行为，与厉行节约、反对浪费的社会风尚格格不入。

中华饮食文化源远流长，历来注重敬畏食物、尊重食物。“吃播”的本意，在于推荐优质食材、分享品尝美食的快乐。网络主播不顾食物能不能吃完、好不好吃，或超量点菜、或烹饪“黑暗料理”，折射出一种扭曲的食物观。胡吃海喝、“奇葩烹饪”、暴饮暴食等直播，看似新奇、有趣，实则既浪费食物，也有损主播身体健康，不利于改善网络生态、培厚社会文明。

在拥有海量用户的网络平台上，另类“吃播”造成的食物浪费，会给很多网友传递错误的饮食观念，甚至引发跟风模仿、误导更多消费者，进而影响到社会层面正确消费观、饮食观的形成和传播。反食品浪费法明确规定，“禁止制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息”。网络音视频服务提供者发现用户有违反这一规定行为的，“应当立即停止传输相关信息；情节严重的，应当停止提供信息服务”。相关管理主体有必要对这类“吃播”行为加以整治，加强对网络表演、网络视听平台和经纪机构以及网络主播的监督管理，督促网络主播坚持健康的格调品位，自觉抵制易造成不良饮食消费、食物浪费效应的内容。

遏制“吃播”浪费，也要注重发挥协同效应。当探店主播有可能超量点餐时，餐厅有责任进行适当提醒，引导其适量点餐，或者换成半份菜、小份菜。平台方尤其需要加强价值引领，加强对美食类直播内容的审核，对“吃播”内容进行细化管理，当用户搜索相关内容时提示“拒绝浪费，合理饮食”，主播出现浪费粮食的行为时按违规程度进行处罚。与此同时，也要进一步畅通投诉、举报渠道，方便广大消费者随时反映餐饮浪费等问题。在享受美食、倡导健康饮食文化时，广大网络主播应自觉践行“光盘行动”，做坚决抵制餐饮浪费的先行者、倡导者，共创风清气朗的直播氛围。

享受美味和厉行节约并不矛盾。事实上，“吃播”除了推广美食，更重要的是让大家真正食其滋味、念其根源、知其不易。在视频平台上，有的网络主播品尝三五个小菜，给出一段深入、精到的点评，并且将吃不完的食物打包带走；有的餐饮行业从业者精心制作美食烹饪教程，既有趣、有料又科学、实用，同样获得了不少关注。这正可以说明，观众在意的不是主播们吃了多少、食材搭配够不够新奇，而是能否从节目中获得新的饮食认知，方便拓展美食体验。遏制“吃播”浪费，按需点餐、珍惜美食、健康饮食，才能让“吃播”节目既有大流量也有正能量，让简约适度、绿色低碳的生活观念、消费观念蔚成风尚。

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 05 版）