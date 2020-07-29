热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

健康饮食才是“吃播”之义

申少铁

2020年07月29日08:36 来源：人民网－人民日报

做足健康饮食“功课”，将健康的饮食习惯和良好的餐饮文化与公众分享，这样的“吃播”才有意义

近日，有媒体报道，沈阳一名30岁的主播在准备“吃播”时出现身体发麻、头晕目眩等症状，经抢救没能挽回生命。原来，在半年多的“吃播”生涯里，他经常直播大量吃肘子、红烧肉、烧鸡等高热量食物，虽然获得了不少粉丝，但体重也上升到200多斤，健康状况一天天下降，最终导致意外发生，令人叹息。

“吃播”是吃饭直播的简称，即主播坐在网络摄像头前，向网友直播自己享用美食的过程，同时演示菜品的做法，介绍背后的饮食文化。网友看后能够增长见识、学到厨艺；有些主播也会借助“吃播”带货，推广食材，促进相关厂家销售。

然而，有的主播为了获取点击量，将“吃播”带偏了。打开一些短视频平台，能看到一些“大胃王”在镜头前大快朵颐，恨不得将一桌子肉食吞进肚里；还有一些主播，什么贵就吃什么，比如烤全牛、大龙虾等，呈现给大众的是一种暴饮暴食的畸形饮食文化和不健康的消费观。网友看了这些视频后，除了可能获得一时的感官刺激外，并没有什么真正的收获。

不健康的“吃播”害人害己。医学研究显示，长期暴饮暴食、大量摄入油腻食物，容易导致高血脂，造成冠心病、脑梗塞、肝脏疾病，严重的甚至会引起猝死。有些“吃播”一味表演畸形饮食方式，不仅对自己身体造成损害，也给粉丝做出了错误的饮食消费示范，这样的“吃播”就变了味儿。

一些人认为，只要能吃，再加一台智能手机，就能做“吃播”。其实不然，要想让“吃播”有价值，还需要做足健康饮食的“功课”。例如，提前了解各种食物中含有哪些营养成分，怎样科学处理食物，如何做到多种食物的营养搭配，如何摄入适量的食物等。只有掌握了足够的健康饮食知识，才能在视频中为网友呈现健康的饮食方式。那些只求吸引眼球，没有科学内容的“吃播”，很难做得长久。

“吃播”门槛不高，但也不能没有门槛。目前，一些视频平台由于“吃播”素质参差不齐，含有不少暴饮暴食、稀奇古怪的饮食内容。可见，平台在对“吃播”的审核、推介和引导上还存在不足。对于新进的“吃播”，平台应该对其进行一定的培训，鼓励和引导其直播健康饮食和健康消费；对于已有的大肆宣扬暴饮暴食的主播，平台应坚决禁止其开展直播。

“吃播”的目的应该是分享饮食快乐、促进健康消费。希望主播们在直播“吃”前做足“功课”，努力把健康的饮食习惯和良好的餐饮文化与公众分享，这样的“吃播”才能做得久、有意义。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn