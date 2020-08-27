减少食物损失和浪费意义重大

习近平主席日前强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。中国关于减少食物损失和浪费的措施非常重要，并且广受欢迎。

餐饮浪费现象令人痛心，但并非只有中国需要面对这个问题。事实上，全球每年约有1/3的食物在生产与消费过程中被损失和浪费，经济损失近1万亿美元。同时，因浪费食物造成的温室气体排放约占全球温室气体排放量的8%。减少食物损失和浪费对减少温室气体排放的贡献往往被人们忽略。通过减少食物损失和浪费，公共部门和私营部门都能够节约成本、减少饥饿，并应对气候变化。

减少食物损失和浪费还可以节约水资源。全球约有70%的淡水资源用于农业生产，浪费食物相当于浪费了大量的水资源，将加剧愈发严峻的水资源短缺挑战。人口增加以及对农业和畜牧用地需求的不断增长也给土地资源带来巨大压力。减少食物浪费，还将减缓用地需求压力。

中国在应对食物浪费方面所做努力不仅有利于中国人民，还可以为世界其他国家和地区提供经验借鉴。2013年，中国发起“光盘行动”。2016年，中国宣布落实2030年可持续发展议程国别方案，其中包括为落实“到2030年，将零售和消费环节的全球人均粮食浪费减半，减少生产和供应环节的粮食损失”而采取的相关行动。我们看到，中国鼓励节约食物和减少食物浪费的措施取得了显著进展。

中国正在强化此前的努力。中国从餐厅、酒店和餐饮企业开始，将减少食物浪费的行动扩大到公众。世界资源研究所的研究印证了这种做法的好处：餐饮企业调整菜品供应可以对消费者的行为产生重要影响。

减少食物损失和浪费所面临的挑战因国家和地区而异。食物供应链中的农民、零售商、饭店、学校、家庭、政府和非政府组织等都应发挥作用，应该确保人们意识到减少食物浪费非常重要，每个人都应“从我做起”。

减少食物损失和浪费也将带来经济效益，企业减少食物损失和浪费的行动，往往成本很低，甚至是零成本，但将为企业节约大量资金。一项针对17个国家和地区的1200个商业点的调查分析发现，几乎所有商业点都通过减少食物损失和浪费节省了资金；超过一半的企业在采取相关措施时，每投入1美元就节省14美元。家庭在减少食物浪费的同时也可以省钱——购买减少了，花费自然减少。虽然每个国家的情况不尽相同，但节省食物所带来的经济回报都是非常可观的。

减少食物损失和浪费也是中国推进生态文明建设的双赢之路。当前，中国在应对气候变化问题上发挥着重要作用，展现出促进全球治理的巨大潜力。相信中国减少食物损失和浪费的决心与努力会取得成功，并期待其他国家受到鼓舞而采取措施行动。

（作者为世界资源研究所主席兼首席执行官）

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 03 版）