浙江省嘉兴市市场监管局采取多方面举措反对餐饮浪费

近期，浙江省嘉兴市市场监管局掀起反对餐饮浪费的“新高潮”。

据了解，嘉兴市市场监管局和文明办联合下发《关于印发嘉兴市反对浪费餐饮单位“百千万”创建活动实施方案的通知》，提出在2020年底前创建100家反对餐饮浪费示范单位、打造规范化样板基础上，今年将创建1000家反对餐饮浪费示范单位，持续扩大影响范围，并在2022年开展“厉行节约、反对浪费”万家餐饮服务单位承诺活动。

嘉兴市市场监管局指导行业协会强化行业自律，号召会员单位开展反对餐饮浪费行动。行业协会发布《餐饮行业“厉行节约、反对浪费”行动倡议书》《杜绝婚宴浪费行动倡议书》，组织签订《“厉行勤俭节约、反对餐饮浪费”承诺书》。

同时，嘉兴市市场监管局引导企业推行“餐后评估+加菜审批”制度，客人用餐完毕离席后，酒店管理人员与该桌的点餐员、服务员、后厨负责人等一起进行餐后复盘，用智能化手段来分析点菜的质量、数量和浪费情况，如出现因多点菜发生的浪费，点餐员会在月度考核中被扣分；推出“爱心驿站”，餐饮企业每天固定时间将剩余菜品全部免费打包赠送给消费者；推出“阳光健康菜单”，餐饮企业全面使用电子菜单，顾客根据自身需求选择大份菜、小份菜，从源头减少浪费。

去年10月以来，嘉兴市各级市场监管部门共发放反对餐饮浪费宣传画、桌牌等7.75万份，开展反对餐饮浪费集中培训29次，培训人数6095人次，检查餐饮单位3053家，发现问题单位35家，全部整改到位。联合媒体明查暗访10次，曝光问题单位4家。

另外，嘉兴市市场监管局下发《关于开展“两节”期间餐饮服务单位冷链“物防”、反对餐饮浪费专项检查工作的通知》，以“两节”餐饮单位检查为契机，重点对餐饮单位反对浪费工作落实情况和“三有”“三不”要求执行情况进行检查。（张 律 记者曹吉根）