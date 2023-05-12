直播预告：儿童错颌畸形早期治疗应该关注哪些问题

错颌畸形是指在儿童生长发育过程中，由先天的遗传因素或后天的环境因素造成的如牙齿排列不齐、上下牙弓牙合关系的异常、颌骨大小形态位置的异常、面部畸形等。常见症状包括牙列拥挤、牙列间隙、反颌等。

5月15日14:00 ，北京大学口腔医院正畸科主任李巍然做客人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端直播间，带大家深入了解错颌畸形矫治及如何科学应对相关内容。

嘉宾简介

李巍然，北京大学口腔医学院正畸科主任、主任医师、教授、博士生导师。中华口腔医学会正畸专业委员会副主任委员，中国医药教育协会口腔委员会副主任委员，中华口腔医学会唇腭裂专委会常委。

擅长：各类疑难错颌畸形的正畸治疗及正畸-正颌联合治疗；儿童早期矫治；唇腭裂及颅面畸形的正畸治疗。

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