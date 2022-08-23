金作林：口腔正畸行业高速发展 大众口腔健康意识仍需提升

人民网北京8月23日电 （记者乔业琼）伴随大众口腔健康意识的提升，人们越来越了解到口腔正畸对于口腔健康以及身体健康的重要性。近日，空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授做客“人民好医生”客户端《主委来了》专栏，并向广大网友介绍了我国口腔正畸行业的发展现状及趋势。

空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林教授

随着人们对面部美观需求的不断提升，我国口腔正畸产业正处于快速发展阶段。金作林教授介绍，自2015年开始，我国口腔正畸病例数量以每年20%左右的比例不断增长；2020年我国口腔正畸病例达到310万例，预测到2030年病例数量将会达到近千万例。随着数字化技术的发展，隐形矫治的病例也在逐年增多，2020年中国隐形矫治市场年复合增长率达到45%左右。由此可以看出，随着国家居民收入水平的提高、牙齿健康和牙齿美学意识的增强，我国的正畸市场在未来将会有高速的增长。

口腔正畸的需求不断提高，但是大众对于口腔正畸的了解还需要加强。金作林教授谈到，根据我国第四次全国口腔健康流行病普查的结果显示，我国牙齿畸形的人群占比达到72%，但实际进行正畸治疗的患者比例却非常小，仅仅占全部牙齿畸形人群的15.4%。患者到口腔科就诊的需求一般都是治疗为主，很多都是必须治疗了才去看口腔医生，而大多数口腔常见病通过口腔卫生宣教和卫生保健措施是可以预防的。推动口腔预防保健事业发展，提高大众口腔保健意识已是当务之急。为此，我国自1989年起，将每年的9月20日定为“全国爱牙日”，目的就是为了进行全民性的健齿强身宣传活动。除此之外，每年5月15日 “世界正畸健康日”，中华口腔医学会正畸专业委员会也会组织口腔正畸的宣教，加强错牙合畸形的早发现、早干预、早治疗。

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