定制mRNA疫苗治疗“癌王”前景可期

科技日报北京5月10日电 （记者张梦然）据《自然》发表的一项研究报道，一种定制化的mRNA疫苗引起了可观的免疫响应，当与其他治疗方法一起使用时，有潜力延缓胰腺导管腺癌（PDAC，一种胰腺癌）患者的复发。

PDAC是美国第三大癌症死因，生存率很低，在过去60年间只有12%。结合手术和药物治疗可以延缓复发，但成功率很低。近期文献表明，大多数PDAC新抗原水平升高，这是一种细胞表面蛋白，在某些类型的DNA突变后会出现在肿瘤表面。个人定制的疫苗疗法可以靶向这些蛋白，旨在提高T细胞活性，改善结局。

在一项Ⅰ期临床试验中，美国纪念斯隆·凯特琳癌症中心与约翰斯·霍普金斯大学医学院研究人员结合化疗和免疫疗法，为16名PDAC患者注射了一种定制的mRNA疫苗，称为辅助自体基因cevumeran。他们在50%的患者中观察到可观的T细胞响应，表明疫苗可以引发增强的免疫反应。在追踪18个月后，患者免疫反应增强与复发时间延后有关，而对疫苗没有表现出响应的患者在初次评估后13.4个月（中位数）出现了病情发展。

这些结果表明定制化mRNA疫苗在治疗PDAC上的潜力，并提供了证据表明其作为一种治疗工具的一般有效性。研究人员提出，尽管样本量有限，这些早期结果表明有必要对此类PDAC疫苗进行更大范围的研究。