靶向伴侣蛋白药物有望对抗新冠

科技日报北京11月16日电 （实习记者张佳欣）据最新一期《自然·通讯》杂志，美国南加州大学凯克医学中心的一项新研究表明，一种名为GRP78的伴侣蛋白在导致新冠病毒的传播中发挥了关键作用。研究还表明，阻断GRP78的产生，或者用一种新的靶向药物抑制其活性，可极大地减少新冠病毒复制。

GRP78是一种关键的细胞伴侣蛋白，有助于调节其他细胞蛋白的折叠。凯克医学中心的研究人员在2021年的一篇论文中表明，当新冠病毒侵入时，GRP78被“劫持”，与其他细胞受体一起运作，将病毒带入细胞内，然后在那里复制和传播。

此次研究有了直接证据，表明GRP78是病毒复制所必需的前病毒蛋白。

研究小组检查了感染新冠肺炎的人肺上皮细胞，观察到随着病毒感染的加剧，受感染的细胞产生更高水平的GRP78。然后，研究人员使用一种特殊的信使RNA工具来抑制细胞培养中人肺上皮细胞中GRP78蛋白的产生，而不会中断其他细胞过程。当这些细胞后来感染新冠病毒时，它们产生的病毒刺突蛋白数量较少，释放出的病毒更少，这证明GRP78对于病毒复制和生产是必要的和必需的。

为了进一步探索靶向GRP78是否可以治疗新冠肺炎，研究人员在受感染的肺细胞上测试了一种最近发现的名为HA15的小分子药物。这种药物是为对抗癌细胞而开发的，专门结合GRP78并抑制其活性。

研究发现，在安全剂量下，这种药物在减少感染细胞中产生的新冠病毒斑块的数量和大小方面非常有效，对正常细胞没有有害影响。研究人员随后在转基因小鼠体内测试了HA15，发现这种药物大大降低了肺部的新冠病毒载量。

研究人员表示，这些是原理研究的基本证据，还需要临床试验等进一步研究。