慢性睡眠不足可导致肥胖 运动健康管理师教你如何“自然瘦”

只要躺着就能减肥，也许是每个胖人的梦想。近日，四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，合理的睡眠时间可以帮助减重，躺着的确也能变瘦。

陈莞婧表示，我国居民超重肥胖的形势严峻。超重肥胖也是心脑血管疾病、糖尿病和多种癌症等慢性病的重要危险因素。

“慢性睡眠不足可能导致肥胖。当每晚睡眠时间少于6小时，长胖的概率会大大增加。”陈莞婧介绍，睡眠不足会使人体激素水平发生变化，打破食欲调节激素的平衡，导致瘦素减少，胃饥饿激素升高，增加人体的饥饿感。同时，还会抑制人体免疫，相当于关掉了人体燃烧脂肪的“开关”。另外，还会改变大脑的奖励系统，让人更容易通过暴饮暴食来慰藉疲惫。

“睡眠在健康当中起到了很重要的作用，应尽可能维持规律的睡眠习惯，不要睡得太少，也不要在熬夜之后使劲补觉。”陈莞婧提示。

对于睡眠不好的人群，陈莞婧建议，拉伸是健身中不错的训练，不仅能放松身上筋骨，还能缓解身体疲劳，对入睡有很好的辅助作用。她推荐了以下几个睡前拉伸动作，帮助大家缓解疲惫，促进睡眠。

猫式伸展

俯撑，双手双膝着地，拱起上背部，低头；胸部下沉，仰头，感受脊柱的伸展和挤压。注意拱背时呼气，塌腰时吸气。

腹部拉伸

俯卧，腿部贴紧地面，双手将上半身撑起，感受腹部的拉伸。注意全程均匀呼吸。

坐姿腿部拉伸

坐位，左腿伸直，右腿弯曲于左侧大腿内侧，腰背挺直，向前俯身双手触摸脚尖，感受大腿后侧拉伸。保持均匀呼吸，交换对侧。

仰卧扭转

仰卧，背部和双肩贴地，双手呈十字水平伸直；抬起左腿踩实地面，右腿伸直，髋部向右旋转时转头向左。均匀呼吸，感受脊柱的延长拉伸。交换对侧。

腹式呼吸

仰卧平躺，将双手放在腹部肚脐处，放松全身，吸气，向外扩张腹部，腹部鼓起，保持1秒；吐气，向内收缩腹部，胸部保持不变。注意呼吸深长而缓慢，鼻吸口呼，一呼一吸约15秒。（视频制作：实习生唐妍双）