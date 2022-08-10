立秋了 我们真的需要“贴秋膘”吗？

上周日正式立秋了，我国北方民间素有“贴秋膘”的习俗。贴秋膘的理由是，夏日的炙热和闷湿让不少人胃口不好、食欲不佳，由于吃得少了，体重往往有所减轻，为了弥补这“苦夏”的亏空，秋季来临之后就要好吃好喝地为自己“补膘”。那么，我们真的需要“贴秋膘”吗？人人都需要“贴秋膘”吗？今天我们就来分析分析看。

体重偏低的人应考虑“贴秋膘”

“膘”用在人体上主要指的是皮下脂肪。从专业上讲，人体皮下脂肪的量及占体重的比例，也就是体脂百分比（BF%），是反映人体健康、预测疾病的一项重要指标。

目前，判断肥胖最常用的一个指标是体质指数（BMI），也就是体重（公斤）除以身高（米）的平方，这个指标是间接反映体内脂肪的，因为体内脂肪的测定不如体重和身高容易测量。

其实，最准确的应该用体脂百分比来判断肥胖，成年男性体脂百分比（BF%）>25%，女性体脂百分比（BF%）>30%即为肥胖。

对于已经超“膘”的人来说，就不应该再盲目地“贴秋膘”了。而对于体重偏低，或者已经属于低体重的人，可以考虑适当地“贴膘”。

中心性肥胖者

得慢性疾病的危险更大

脂肪在人体的不同分布，也会对我们的健康产生不同影响。脂肪主要分布在内脏和上腹部皮下者称之为“腹型”或“中心性”肥胖；脂肪主要分布在下腹部、臀部和大腿皮下者称之为“外周性”肥胖。

我国成年男性肥胖大都属于中心性肥胖，也就是俗称的“将军肚”；而中年女性肥胖也以腰腹部脂肪堆积较多。中心性肥胖得慢性疾病的危险比正常者大大增加。

相比其他类型的肥胖，中心性肥胖患者代谢综合征的患病率升高3-4倍，同时也更容易合并高血压、高血脂以及糖尿病，发生心脑血管疾病的危险性也更大。

“贴秋膘”要注意三点

适当“贴膘”，也应该注意：

1.“秋补”不能一味地只吃大鱼大肉

维持生命和健康需要40多种营养素，这些营养素缺一不可。由于人体不能完全合成这些营养素，就需要从各种各样食物中获取。没有一种天然的食物能提供人体所需的各种营养物质。

因此，“秋补”不能一味地只吃大鱼大肉，奶制品、豆制品、菌藻类以及新鲜的蔬菜和水果也要经常吃。

2.可以经常喝粥

秋天由于天气干燥，容易上火，所以在食物选择上应多注意预防秋燥。

可以经常喝粥，如用小米、燕麦、薏米、莲子等杂粮熬制的粥类，熬粥的时候可以加一些薯类，如地瓜、山药等。少吃油炸食物，不喝或少喝含糖饮料。

3.吃动平衡，每天适量运动

运动对健康的好处不用多说，重在坚持，养成健康的生活方式。

文/黎牧夏（马博士健康团博士生）