首例出生前胎儿脑部手术成功实施

科技日报北京5月9日电 （记者刘霞）美国医生首次成功对仍在子宫内的胎儿实施了脑部手术，以修复其畸形的血管。这名婴儿出生几周后即出院，目前不需要任何药物或其他治疗。相关研究刊发于最新一期《中风》杂志。

上述手术是研究团队正在进行的临床试验的一部分。该试验旨在寻找一种治疗盖伦氏静脉畸形（VOGM）的新方法。VOGM是一种罕见病症，会影响将含氧血液从心脏输送到大脑的血管。VOGM患者大脑内，某些动脉并没有正确地与毛细血管相连，而是将血液注入大脑底部的静脉内，这些血液在高压下流动，可能导致充血性心力衰竭、肺动脉高压、脑组织损伤或脑积水。

美国心脏协会（AHA）称，每6万名新生儿就有一名受到VOGM的影响。目前标准的做法是婴儿出生后进行手术，包括阻断出现畸形部位的动脉—静脉连接。但这种手术并不总能逆转心力衰竭的发作，而且预防脑损伤可能为时已晚。

鉴于此，波士顿儿童医院和波士顿布莱根妇女医院的医生启动了一项试验，在胎儿仍在子宫内时予以治疗。新方法使用子宫内手术，旨在减少侵袭性血流。医生使用超声波引导一根长针穿过母亲的腹部，进入胎儿大脑中动脉受影响的部位，然后将一种物质注入其中。这种方法可让盖伦氏静脉畸形发生转变，不让大脑动脉中的血液排入静脉中。研究团队计划对20名胎儿开展手术，丹佛·科曼是第一个接受该子宫内手术的胎儿，其母亲肯雅塔在怀孕34周零两天后接受了手术。

研究负责人、波士顿儿童医院脑血管外科与干预中心联合主任戴伦·奥巴赫称，科曼出生6周后，非常健康，没有服用任何药物，饮食正常，体重增加，现在已经回家了。

奥巴赫强调称，丹佛是第一个接受这一疗法的患者，他们必须继续开展试验，以评估其他患者的安全性和有效性，但这种方法可能标志着治疗VOGM的“范式转变”，即可在出生前修复畸形。