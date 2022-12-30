胎儿在子宫内踢腿谜团解开

科技日报北京12月29日电 （实习记者张佳欣）胎儿在子宫内踢腿的原因终于被科学家解开了。日本东京大学的一个研究小组表示，这种自发动作有助于它们感觉运动系统的发育，其中包括感觉器官、神经系统和运动控制，例如人的手眼协调。该研究近日发表在《美国国家科学院院刊》上。

从来到这个世上起，甚至在怀孕期间，胎儿就开始踢、扭动和移动，似乎都是在没有目标或外部刺激的情况下。一脚踢的力量可超过10磅（约9斤），这让科学家们困惑了几个世纪。现在，模型表明，它可帮助胎儿学习控制自己的身体。

研究小组记录了12名不到10天大的新生儿和10名不到3个月大的婴儿的关节运动，并将其详细动作捕捉与肌肉骨骼计算机模型结合起来。这使他们能够分析肌肉之间的交流和整个身体的感觉。

科学家们发现，当婴儿发现感觉运动相互作用时，他们的运动在自发运动中出现了偏差。该团队将这种现象命名为“感觉运动游荡”。

人们普遍认为，感觉运动系统的发育通常取决于重复的感觉运动相互作用的发生，这意味着做同样的动作越多，就越有可能学习和记住它。然而，研究结果表明，婴儿基于探索行为或好奇心发展了自己的感觉运动系统，因此他们不仅仅是重复相同的动作，而是重复各种各样的动作。除此之外，研究结果提供了早期自发运动和自发神经元活动之间的概念联系。

研究发现，肌肉相互作用的模式是基于胎儿的随机探索行为而发展的。后来，这些行为帮助他们进行连续的动作。每块肌肉中的神经元都会产生激活“传感器”的肌肉收缩。更好地了解感觉运动系统的发展可能有助于更早的诊断和更有效的治疗。