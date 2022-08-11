治疗脑动脉狭窄有了新方案

《美国医学会杂志》（JAMA）10日发表了由首都医科大学宣武医院、国家神经疾病医学中心焦力群教授团队牵头、国内8家医学中心联合完成的研究——“中国血管成形及支架置入术治疗症状性重度颅内动脉狭窄：一项多中心随机对照临床试验（以下简称CASSISS研究）”。该研究显示，在优化患者人群和术者经验等条件下，对重度脑动脉狭窄患者而言，支架联合药物治疗在预防卒中或死亡方面，与单纯药物治疗相当。该研究为全球脑动脉狭窄治疗提供了中国方案。

在治疗脑动脉狭窄方面，支架置入术等血管内治疗一直被视为有潜力的二级预防手段。但美国既往的两项对比支架与单纯药物治疗的多中心随机对照研究结果显示，支架治疗具有较高并发症，比单纯药物治疗效果更差。对此，学术界多有质疑。此外，脑动脉狭窄是亚洲人特有的高发疾病，基于西方人群的数据未必适用于中国人群，且西方现有研究结论与我国临床工作经验不符。

为重新评估血管内治疗对脑动脉狭窄的安全性和有效性，并为脑动脉狭窄患者治疗提供中国证据，CASSISS研究在科技部“十二五”国家科技支撑计划支持下启动。该研究共纳入380例患者，研究人员对比了支架治疗和单纯药物治疗对重度脑动脉狭窄患者的卒中或死亡的防治效果。研究显示，脑动脉狭窄患者如出现一过性或者持续的脑缺血症状，应进一步评估脑血管情况。如果脑动脉狭窄程度超过70%即为重度狭窄，可首先尝试药物治疗；如药物治疗效果不佳，可尝试血管内介入治疗。研究人员建议血管内治疗在症状出现3周之后进行。