孕期饮酒会改变婴儿大脑结构

奥地利维也纳医科大学一项新的核磁共振研究显示，在怀孕期间，即使少量或适量饮酒，也会改变婴儿的大脑结构并延缓大脑发育。研究结果将在今年的北美放射学会年会上公布。

孕期饮酒会使胎儿暴露于一组称为胎儿酒精谱系障碍的疾病中。出生时患有胎儿酒精谱系障碍的婴儿可能会出现学习障碍、行为问题或语言发育迟缓。

在这项研究中，研究人员分析了24名产前暴露于酒精的胎儿的MRI检查。进行检查时，这些胎儿的孕周在22到36周之间。在酒精暴露的胎儿中，胎儿总成熟评分显著低于年龄匹配的对照组，右侧颞上沟浅。右侧颞上沟关系到社会认知、视听整合和语言感知能力，尤其是其形成对儿童时期的语言发展有很大影响。

研究发现，即使在低水平的酒精暴露下，胎儿的大脑也会发生变化。24位母亲中有17位饮酒相对较少，平均每周饮酒量不到一杯，尽管如此，还是能够根据产前MRI检测到这些胎儿的显著变化。

根据研究人员的说法，胎儿大脑发育延迟可能与脑髓鞘形成阶段延迟，以及额叶和枕叶的不太明显的回旋有关。髓鞘形成过程对大脑和神经系统的功能至关重要。髓磷脂保护神经细胞，使它们能够更快地传递信息。婴儿的重要发育里程碑，如翻滚、爬行和语言处理，与髓鞘形成直接相关。

脑回旋是指大脑皮层褶皱的形成。这种折叠扩大了头骨空间有限的皮质表面积，从而提高了认知能力。当回旋作用减弱时，功能也会减少。

研究人员表示，孕妇应该严格避免饮酒，即使是少量饮酒也会导致胎儿大脑发育的结构性变化，延缓大脑的成熟。