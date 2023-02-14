中国优化调整防疫政策利好世界经济

1月8日起，中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。数天之后，当我结束亚洲之行返回欧洲时，在机场和酒店多次听到有人用中文交谈——中国优化调整防疫政策后，越来越多的中国旅客已经抵达欧洲。我很高兴，又可以见到来自中国的老朋友和商业伙伴了。

1月中旬，我参加了在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2023年年会。中方在年会上的发言备受关注，并被广泛地分析解读。很多与会代表在互动交流中都表示，中国优化疫情防控措施将给世界经济运行带来积极影响。

对话与合作至关重要。随着中国优化调整防疫政策，商务旅行将变得更加便捷，经贸领域的对话与合作也将快速恢复。面对面交流对于建立和加强商务联系非常重要，当下尤其如此。对于从事欧中经贸合作的人士来说，目前的首要任务是加强联系，拜访重要合作伙伴并巩固信任关系，这需要大家加大投入、相互理解、保持耐心。新冠疫情带来的影响是全方位的，签证业务以及航空、酒店等行业恢复到常态都需要一个过程。

瑞中经济协会非常欢迎中国优化调整防疫政策，相信这会为世界经济发展带来积极影响。瑞士企业的中国业务将随之得到加强，企业管理团队将前往中国讨论未来发展。目前，协会和中国合作伙伴已经重启线下交流，讨论2023年如何落实好双方的经贸合作规划，以及发掘新的商业合作机会。这些沟通讨论有助于加强瑞中经济联系，拓宽双方经贸交流渠道，为瑞中企业提供双向的贸易便利。

2023年是一个非常重要的年份。瑞中经贸关系不断提升，将为双方经济发展提供助力，为双方合作的参与者带来更多实惠。

（作者为瑞中经济协会主席）

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 03 版）