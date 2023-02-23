中疾控：目前国内局部仍有新冠疫情发生 应继续做好个人防护

人民网北京2月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就巩固疫情防控重大成果有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，近期多地报道有学校因新冠、甲流等停课，也有专家表示不同的呼吸道病毒可能随之出现流行高峰，其他呼吸道传染疾病如流感、呼吸道合胞病毒是否值得警惕？需要注意哪些方面？另外，不少民众认为感染高峰已过，可以摘口罩了。接下来要如何做好个人防护？

对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，当前是我国流感、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病流行季节，需要继续加强流感等呼吸道病毒的监测预警；托幼机构、学校和养老院等重点机构人员聚集、环境相对封闭，是呼吸道等传染病高发场所，需重点关注。相关机构应做好症状监测，出现发热等症状病例增多时，及时向属地疾控机构报告。各地疾控机构根据已发布的流感等相关传染病聚集性疫情处置方案，结合疫情规模和现场实际情况，做出相应处置。

常昭瑞说，对于流感来说，每年接种流感疫苗是最为经济有效的预防措施。目前国内局部仍有新冠病毒感染疫情发生，应继续做好个人防护，坚持勤洗手、科学佩戴口罩、房间常通风、保持社交距离和咳嗽礼仪等良好卫生习惯；注意保持规律作息、合理膳食、适量运动等健康生活方式。

针对新冠病毒感染相关预防措施，对流感、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病同样有效。