光控药物有望精确治疗癌症

西班牙科学家开发出一系列光敏分子药物，这些药物可被外部光激活，从而实现更局部化和可控的生物效应。最新研究表明，光药理学（受光控制的药物）为高度特异性治疗铺平了道路，未来有望精准治疗癌症等疾病。相关研究刊发于最近的《药物化学杂志》。

抗癌药物的一个局限性是，它们往往无法完全区分癌细胞和健康细胞，这不仅会降低治疗的有效性，也会导致副作用。

研究人员解释道，光敏药物能解决上述问题，因为其活性可借助外部光以可逆方式精确控制，这使它们能在所需时间内有效控制作用部位，从而减少副作用，提高疗效。但迄今这类药物在视网膜或疼痛方面的应用尚处于实验阶段，在肿瘤学方面取得良好结果的研究并不多。

最新研究聚焦于肿瘤学领域的一个共同靶点：组蛋白去乙酰化酶（HDAC）。当这些酶失调时，它们会阻止某些基因（如肿瘤抑制因子）表达，使细胞更有可能成为癌症细胞。鉴于此，科学家开发出了多种旨在抑制HDAC失调的药物，但其中一些具有毒副作用。

研究基于这些常规药物分子，但可通过改变光照条件来控制其活性。当这些分子被光激活时，它们能抑制HDAC。以前这些分子需要紫外光才能被激活，这可能对细胞有害且药物在生物组织中的渗透性很低。研究人员采用绿光来激活这些分子，这些分子的活性在宫颈癌、乳腺癌、白血病和结肠癌这4种癌症细胞系中得到了验证。研究结果表明，绿光照射后，癌细胞凋亡率增加。

研究团队据此开发出了一个小型光敏分子药物库，仅通过可见光照射就可控制这些药物的细胞活力，可见光更具渗透性，对细胞的损伤更小，未来有望在人体、斑马鱼或小鼠体内开展可行性研究，证明利用光药理学能更有效、更安全地治疗癌症。