宁夏慢病防控研究取得重大进展 早期胃癌诊断率可达87%

当前，心脑血管、代谢、消化等高发慢病的预警研究成为国内外广泛关注的科学热点。记者7日从宁夏科技厅获悉，由宁夏医疗科技团队在上消化道肿瘤精准风险筛查预测、地区心脑血管代谢性疾病的风险预警方面研究近日取得重大进展。

据悉，在宁夏科技厅的支持下，由宁夏人民医院消化疾病临床医学研究中心呼盛娟团队开展的宁夏地区上消化道肿瘤前瞻性队列建设及精准防控策略研究取得显著成果。项目团队与北京大学肿瘤医院紧密合作，基于上消化道肿瘤精准风险筛查预测模型，面向上消化道的机会性筛查和人群筛查，在宁夏盐池县开展人群筛查试点，覆盖4320余人，精准风险筛查模型判定的高危人群为812人。其中，早期胃癌的诊断率达到87%，高出全国平均水平20%。

随着精准风险筛查模型大面积应用，该研究团队通过预测模型评估，筛查高危人群，接受胃镜检测，可有效提高宁夏上消化道肿瘤的早期诊断率，降低筛查成本，真正做到上消化道肿瘤的精准防控。

此外，由宁夏医科大学教授张毓洪团队开展的基于遗传、环境复杂网络的地区心脑血管疾病多维预测及防控策略研究有所突破。该项目团队立足多组学复杂网络的病因防治和预警，依托宁夏自然人群队列研究平台，预期通过高效长期随访追踪终点事件，结合全面测量暴露组学、代谢组学、转录组学，运用大数据模型分析纵向复杂数据，从而构建宁夏地区心脑血管代谢性疾病的风险预警模型。

目前，该团队已研究发现脂质代谢异常(肥胖)和膳食蛋氨酸代谢障碍间可能存在双驱动机制，结果表明通过膳食脂肪摄入结构调节，将影响机体细胞衰老过程。这些成果的取得将极大提高宁夏慢病防控能力和水平。(记者 李佩珊)