怎样呵护消化系统健康（健康直通车（第110站））

何玉琦（右一）正在为患者进行诊治。

丛 林摄

新华社发

王 鹏作

春节期间，亲朋好友聚会频繁，餐桌上美味佳肴诱惑不断。在大快朵颐的同时，更要关注消化系统的健康。如何保护我们的消化系统健康呢？

近日，首都医科大学附属北京胸科医院消化内科、消化内镜中心开诊，本报记者采访了该院消化内科主任何玉琦教授，为您解读消化系统健康的注意事项。

调整饮食正当时

正如不少网友的调侃——“每逢佳节胖三斤，消化疾病要当心”。春节长假刚过，消化内科成了患者前来就诊的热门科室之一。“某种程度上可以说，消化道疾病多数是吃出来的。”何玉琦提醒，春节期间由于饮食中大鱼大肉明显增多、蔬菜摄入较少，易导致消化道疾病高发，节后要注意调整饮食结构，保护消化系统健康。

具体应如何调整饮食？“要少食多餐，以容易消化的食物为主，多吃青菜，主食和肉类适量即可，注意要清淡少盐少油腻。”何玉琦提醒，要少吃动物脂肪和内脏，例如蛋黄、鱼子、肥肉含胆固醇较多，高胆固醇人群不宜食用。同时，不吃辛辣刺激、生冷食物，少喝酒、浓茶、咖啡，晚餐避免油腻。

良好的饮食习惯究竟有多重要？专家介绍，有研究显示，2017年全球成年人总死亡人数中，约有1000多万人是由于不良饮食习惯引起的，而其中70岁以下的人群就有500万例，“这个数字大约占全球成年人总死亡人数的22%，已经接近因吸烟而导致的死亡人数。”何玉琦说。

常见的不良饮食习惯主要有哪些？“饮食不规律，暴饮暴食，进食速度较快，喜食辛辣、油腻、甜食、过烫或生冷食物，长期大量饮酒等。”何玉琦说，预防消化道疾病应注意清淡饮食，从低盐、低脂、低糖三个方面做好膳食调整；保证新鲜果蔬的足量摄入，注意饮食多样性；选择合理的烹饪方式，油炸、油煎、烧烤等烹饪方式做出的食物味道虽好，却不健康，应多选择更为柔和的烹饪方式，例如蒸、煮等方式不仅能够更好地保留食物的营养，还不产生有害物质。

早诊早治勿拖延

“食物经过口腔的咀嚼吞咽，经过食管、胃、十二指肠，这就是上消化道，然后经由空肠、回肠、结直肠，最终以粪便形式排出体外，肝脏、胆囊、胰腺这些消化道腔外的器官也参与了消化过程。”何玉琦介绍，常见的消化系统疾病有胃食管反流、胃炎、消化性溃疡、肝胆疾病、胰腺疾病、肠道疾病等。此外，消化道肿瘤有很多种，分为良性肿瘤和恶性肿瘤，公众较为关注的恶性肿瘤主要包括食管癌、胃癌、结直肠癌等。

研究显示，我国癌症死亡率排名前五位中，除了排在第一位的肺癌，剩下4类都是消化系统癌症——肝癌、胃癌、食道癌、结直肠癌。为什么消化道肿瘤的死亡率排名如此靠前？

“消化道肿瘤与饮食有着非常直接的相关性，因此不良的饮食习惯与环境、遗传等因素的作用导致了消化道肿瘤发病率居高不下。”何玉琦说，遗传因素是消化道肿瘤的主要病因之一，而同一家庭内的成员一般是共同进食的，如果一定程度上是饮食导致了肿瘤的发生，那么家庭内其他成员也更容易发病。

相关研究显示，消化道肿瘤的发生呈年轻化趋势。专家介绍，1990—2019年中国主要消化系统恶性肿瘤发病变化的分析显示，2019年15—49岁年龄组人群中，结直肠癌、胃癌和胰腺癌的发病率相比1990年上升。“这可能与饮酒、大量食用红肉和加工肉类、肥胖、久坐以及缺乏身体活动等有关。”何玉琦说，临床研究发现，早诊早治是提高癌症治愈率的关键。由于绝大部分的消化道肿瘤在早期并没有典型症状，当出现吞咽困难、腹痛、消瘦、黑便等症状时，可能已经发展到肿瘤晚期。

值得注意的是，肿瘤从发生到发展会经历一个比较长的时间过程，这就给早期筛查、早期诊断创造了条件。如何尽早发现消化道疾病？如何提高消化道肿瘤的早诊早治水平？

“对患者而言，首先要关注消化道肿瘤的一些常见症状，例如食欲减退、消化不良、腹胀、腹部不适或腹泻、便秘、排便习惯改变等，如有以上不适要及时就医。此外，高危人群应该注意定期进行消化内镜筛查，从而做到早发现、早治疗。”何玉琦介绍，由于消化道肿瘤包括数种疾病，其高危人群也有差异。例如食管癌的高危人群包括食管癌高发地区人群、有食管癌家族史、有食管癌前病变等，而胃癌的高危因素包括胃溃疡、胃息肉、萎缩性胃炎、幽门螺杆菌感染等。结肠癌的好发人群包括饮食中以红肉（牛羊肉）为主、有烟酒等不良嗜好的人群，有结肠癌家族史的人群，大便长期不规律（包括便秘或者腹泻）的人群、长期久坐人群。但是，这些消化道肿瘤的高危人群都与年龄相关，例如食管癌和结直肠癌的高危人群为40岁以上人群，而胃癌的高危人群为60岁以上人群。

用好筛查“金标准”

“近年来，我国一直在致力于提高消化道肿瘤的早诊早治水平。”何玉琦说，2018年，我国国家消化道早癌防治中心联盟正式。早癌的诊治需要发挥基层医院的作用，通过深入带教、指导和培训等，提高消化内镜医师的基本功，运用新技术提高早癌诊治水平。与此同时，提高病理科医师的诊断水平至关重要，应加强内镜与病理密切协同，开展消化道早癌MDT（多学科会诊）工作，从而做到共同进步。此外，需要加强健康科普宣传教育，不断宣传早癌筛查知识，引导公众树立正确的早筛理念。

消化道肿瘤常见的筛查和诊断手段有哪些？专家介绍，常见的筛查和诊断手段可分为无创和有创。常见的无创检查手段主要包括化验检查（血、粪便等）、碳13呼气试验、胶囊内镜以及B超、CT、核磁等影像学检查；有创检查主要包括胃肠镜、小肠镜、超声内镜等检查。其中，胃肠镜是尽早发现消化道疾病最精准的检查方法，胃镜活检病理诊断也是胃癌诊断的“金标准”。在疾病早诊和预防方面，胃肠镜检查的作用不可小觑。

提到胃肠镜检查，很多人的第一反应就是难受、恐惧，甚至逃避、拒绝检查。胃肠镜检查像人们想象的那样可怕吗？

“胃镜检查时因镜身通过咽部引起咽反射，会引起恶心、咳嗽等反应，但检查前一般会口服局麻药来麻醉咽部，可在一定程度上减少不适。”何玉琦说，肠镜检查过程中需要充气使肠腔扩张，患者会感觉腹胀，而这些不适感绝大多数人都可以耐受。近年来，随着内窥镜技术的进步，目前的胃肠镜镜身较细、柔软，再加上内镜医生的熟练操作，一般不需要过度担心。

专家介绍，胃肠镜检查主要适用于40岁以上人群、一些有症状人群、高危人群、不良生活习惯及体检发现异常的人群等。“如果难以克服内心的恐惧，经过评估符合条件的患者可以选择无痛胃肠镜检查。”何玉琦说，无痛胃肠镜是在普通胃肠镜检查的基础上，先通过静脉给予一定剂量的短效麻醉剂，帮助患者迅速进入镇静、睡眠状态，患者可在毫无知觉中完成胃肠镜检查，并在检查完毕后可迅速苏醒，“一些患者说，感觉做无痛胃肠镜就像‘睡了一觉’，大大减少了传统检查带来的不适感。”