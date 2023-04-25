借助银可提高抗生素效力

俄罗斯托木斯克理工大学科研人员借助银降低了微生物对抗生素的耐药性，系列测试表明银纳米粒子在对抗金黄色葡萄球菌和链球菌方面非常有效。有关专家称，该项研究打开了微生物学新篇章，使得许多旧药物返回市场并提高效力成为可能。相关研究结果发表在《纳米材料》杂志上。

托木斯克理工大学化学和生物医学技术研究所教授阿列克谢·佩斯托里科夫称，研究方法是把银纳米粒子溶液用作一种独立的药物，而不是抗生素的添加剂。研究测试发现，新制剂大大提高了病原体对抗生素的敏感性。

该研究是针对患有浆液性乳腺炎的繁殖奶牛进行的，其病原体是大肠杆菌。第一组接受联合作用的兽用抗菌药物治疗，第二组接受托木斯克理工大学科学家的制剂治疗。

研究分析表明，用含有抗生素的药物治疗导致大肠杆菌对抗菌药敏感度降低超过20%。在用银纳米粒子治疗后，细菌对抗生素的敏感度增加了将近20%。

佩斯托里科夫解释说，造成这种影响的原因有几个：纳米颗粒抑制了保护细菌群落免受外界侵害的生物膜的生长，它们降低了微生物附着在体细胞上的能力，还减少了能够使抗生素失活的细菌细胞的比例。

（本栏目稿件来源：俄罗斯卫星通讯社 整理：本报驻俄罗斯记者董映璧）