攻坚克难，守护百姓食品安全

【笃行不怠 不负人民】

悠悠万事，吃饭为大。我国有14亿多人口，每天一张嘴，就要消耗70万吨粮、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。

在2022年全国政协十三届五次会议联组会上，习近平总书记指出，在确保粮食供给的同时，保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给，缺了哪样也不行。总书记的重要指示，成了我们肩上的使命，也激励我们在食品安全科研战线攻坚克难、不断进步。

动物源食品安全问题是我的主要研究领域之一，它和生产源头有关，也与食品安全检测的便利程度有关。在一片试纸上滴几滴牛奶，仅凭肉眼观察，一两分钟便能准确判定出三聚氰胺、抗生素残留是否超标。如今，这种检测手段已在全国普及。

10多年前，动物源食品中兽药及有害化合物的残留问题严重，但我国自主研发生产的快速检测产品却寥寥无几。当时，那些“不起眼”的试剂盒大部分还依赖进口，要价可能高达数千元一个，受制于成本，大规模开展食品安全检测难度很大。

这些年，我和团队打破了国外技术垄断，发明了系列核心试剂配方和工艺技术，构建了一个涵盖主要兽药、霉菌毒素、非法添加物，库容量超过500种的抗体资源库，满足了日常检测的需要，为应对食品安全突发事件提供了储备。

值得一提的是，检测速度加快的同时，检测成本也大大降低了。在国内同行的不懈努力下，近10年时间里，国产药物残留检测试剂盒价格大幅下降，市场占有率从不到20%提升到80%。

解决了试剂盒的问题后，我们还发现很多新型兽用抗菌药物临床疗效，往往与实验室结果相差甚远。这是什么原因呢？

原来，这些细菌在药物长期作用下产生了耐药性。如果耐药细菌大量繁殖、广泛传播，最终会造成畜禽治疗无效和药物残留加剧，后果严重。

带着问题，肩负使命，我们科研人员继续跋涉。截至目前，我们在该研究领域已有多个重要的“首次”发现，明确了养殖业使用多黏菌素对人类健康的潜在风险，为我国相继出台兽用抗菌药使用及耐药性管控政策，提供了关键性的科学依据和理论支持。

未来，我还将继续带领团队，在科学合理使用抗生素的道路上不断求索，让中国人餐桌上的食品更丰富、更安全。