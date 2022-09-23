中医药“走出去”步入快车道 已传播至196个国家和地区 

人民网北京9月23日电 （记者乔业琼）今天，国家卫健委召开新闻发布会，国家中医药局相关司局负责同志和有关专家出席，介绍党的十八大以来中医药科技创新和“走出去”有关情况，并回答记者提问。

会上，国家中医药管理局国际合作司司长吴振斗介绍了中医药科技创新和“走出去”的基本情况。

在科技创新方面，党中央、国务院对中医药科技创新的支持力度稳步增长。

国家中医药局会同科技部、卫生健康委等部委，建设14个国家重点实验室、2个中医类国家医学临床研究中心，5个国家工程技术研究中心、5个国家工程研究中心、6个国家工程实验室；会同发展改革委，建设40个国家中医临床研究基地；布局建设175个国家中医药管理局重点研究室。

中医药科技人才队伍建设不断加强。有7人当选为中国工程院院士，1人当选为中国科学院院士。国家中医药局打造了15个国家中医药多学科交叉创新团队和20个国家中医药传承创新团队，遴选了149名战略型领军人才岐黄学者、100名青年岐黄学者。

在中医药“走出去”方面，中医药“走出去”步入快车道、迈出新步伐，取得系列显著成果。

中医药已传播至196个国家和地区，我国与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，开展了30个较高质量的中医药海外中心、75个中医药国际合作基地、31个国家中医药服务出口基地建设工作。中医药内容纳入16个自由贸易协定。

我国科学家屠呦呦因发现青蒿素荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖。藏医药浴法列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

推动国际标准化组织成立中医药技术委员会（ISO/TC249），陆续制定颁布89项中医药国际标准。推动世界卫生组织通过《传统医学决议》，发布《世界卫生组织2014-2023年传统医学战略》，《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》首次纳入以中医药为主体的传统医学章节。此外，支持粤港澳大湾区中医药高地建设及海峡两岸中医药交流，共同推动中医药“走出去”。

中医药积极助力全球疫情防控，公开发布多语种版新冠肺炎中医药诊疗方案，支持举办了百余场抗疫专家视频交流和直播活动，向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向部分有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴相关国家和地区帮助指导抗疫，向柬埔寨派出首个中医抗疫专家组及医疗队。

促成发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，报告明确肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性。“三药三方”等抗疫类中药海外注册取得新突破。在世界卫生组织、金砖国家、上合组织支持下，先后举办系列高规格国际会议，发布《支持中医药参与全球疫情防控倡议》等。