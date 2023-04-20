八部门首次联合出台中医药文化建设专门方案

人民网北京4月20日电 （记者闫妍）今日，国家中医药管理局召开新闻发布会，介绍《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》（以下简称《方案》）及中医药文化建设工作有关情况。

国家中医药管理局综合司副司长邢超表示，《方案》由国家中医药管理局、中央宣传部、教育部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家广电总局、国家文物局联合研究制定，这是首次由八部门出台中医药文化建设的专门方案。

邢超介绍，《方案》明确了实施中医药文化工程的指导思想、基本思想和总体目标，提出到2025年中医药文化产品和服务更为优质丰富，传播体系趋于健全，公民中医药文化健康素养水平不断提升，海外传播更为广泛。

《方案》提出了12项重点任务，主要围绕研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进，全面构建中医药文化弘扬体系，推动中医药深入融入广大群众生产生活。在研究阐发方面，重点组织中医药文化精神标识研究、中医药文化时代阐释等工作。在教育普及方面，重点加强中医药科普工作，丰富中小学中医药文化教育校园活动，建立并实施专项调查制度。在保护传承方面，重点加强中医药典籍研究保护整理出版，深化中医医疗机构、教育机构、科研机构以及其他医疗机构中医科、中药企业文化建设，推动中医药医教研产，彰显文化特色。在创新发展方面，重点推动建设中医药博物馆体系，加大中医药文化活动、产品以及服务供给。在传播交流方面，重点打造传播平台，培养传播队伍，促进海外交流。

围绕确保工程落地落实，《方案》明确了构建中医药主管部门牵头、多方协同推进的工作格局，加大专项资金支持力度，引导社会资本参与，做好项目评估考核等保护措施。

“《方案》可以说是‘十四五’时期加强中医药文化建设的‘时间表’‘路线图’‘施工图’。下一步，国家中医药管理局将在中央宣传部的指导支持下，协同有关部门，合力推动《方案》全面实施落地，用好擦亮中医药这把打开中华文明宝库的‘钥匙’，为铸就社会主义文化新辉煌贡献中医药力量。”邢超说。