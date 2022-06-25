国家中医药管理局：2019年以来中医药领域新增两院院士6名

人民网北京6月25日电 （记者乔业琼）6月24日，国家中医药管理局就《关于加强新时代中医药人才工作的意见》（以下简称《意见》）及中医药人才工作有关情况举行新闻发布会，并答记者问。

会上，国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧表示，体制机制的改革问题始终是人才工作中的一个重点和难点，因为这项工作确实是涉及面很广，需要多部门来综合发力才能够解决。立足于中医药自身的特点、人才成长的需求，《意见》提出深化人才发展体制机制改革，主要内容包括：

一是提出要拓宽中医药机构服务的岗位，明确提出医疗机构按照机构设置基本要求，要配齐配强中医药专业技术人员，提供更多的适应岗位，解决人才总量不足的问题。

二是落实用人自主权，明确提出要加大中医药高校、医疗机构、科研院所等企事业单位和社会组织的用人自主权，用好人才培养、引进、使用等政策，激励中医药机构建立急需紧缺人才引进的特殊政策。

三是加大薪酬激励力度，明确提出要深化公立中医院薪酬制度改革，切实落实两个允许，特别是对科研人才的激励方面，要落实国家科研经费管理改革、科研成果转化等政策，完善科研项目经费拨付机制，支持构建体现创新要素价值的科研成果转化机制。另外特别针对基础人才，要建立基础人才培养长期稳定的支持机制，在人才的引进、薪酬分配等方面给予优先支持和倾斜保障。

第四个就是完善有关评价的机制。2019年全国中医药大会以后，协调有关部门共同落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》任务落实，率先在院士评审领域实现了突破。中国工程院率先支持在院士评选中单独设组、单列计划，2019年以来中医药领域新增了两院院士6名，创了近20年来新高。另外，通过建立表彰机制，在《意见》里提出建立健全符合中医药行业特点、国家表彰和社会褒奖相结合的激励机制，加大向基层一线和艰苦地区的倾斜力度。