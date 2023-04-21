不断满足群众对中医药的文化需求——我国多措并举构建中医药文化弘扬体系

中医药是中华优秀传统文化的杰出代表和重要组成。国家中医药管理局等八部门联合印发的《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》19日公布，明确提出一系列推动中医药文化创造性转化、创新性发展的具体举措。我国中医药文化建设情况如何？怎样让更多青少年爱上传统中医药？20日，国家中医药局举行新闻发布会介绍了相关情况。

推动中医药文化融入生产生活

“十四五”以来，中医药文化建设被纳入中华优秀传统文化传承发展工程总体布局。《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》提出12项重点任务，主要围绕研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进，推动中医药深度融入群众生产生活。

国家中医药管理局综合司副司长邢超介绍，我国先后开展中医药健康文化推进行动、中医药文化传播行动等专项工作，不断满足广大群众对中医药的文化需求。“十三五”以来，各地累计举办各类中医药文化活动2.8万余场，辐射人数超过1800万。

同时，我国积极推动中医药传播平台建设，在全国各地推动建设中医药文化宣传教育基地、中医药文化体验场馆。国家中医药局已在全国遴选建设了81家全国中医药文化宣传教育基地，覆盖全国31个省、自治区、直辖市。

北京市利用现代技术与手段试点建设了首批32家中医药健康文化体验馆；上海市制作了“闻香识本草系列”3D视频并在上海中医药博物馆裸眼3D移动电视墙中播放……多地探索建设兼具服务性、体验性、互动性的中医药文化体验场馆，为群众带来丰富的中医药文化体验。

中医药古籍是传承中医药文化的重要载体。国家中医药管理局科技司副司长陈榕虎介绍，我国实施了一系列中医药古籍保护、研究与利用的重大工程，培养了一批古籍整理研究的专业人才，制定了一系列中医药古籍保护和利用的标准规范，为中医药文化弘扬提供了有力支撑。

让青少年爱上传统中医药文化

当下，越来越多年轻人对中医药文化产生兴趣，如何更好满足他们对中医药的文化需求？

邢超介绍，国家中医药局推出动漫形象“灸童”、动画短片《手指的魔法》等中医药主题动漫作品，将专业深奥的中医药知识通俗可视化呈现，拉近了中医药与青少年之间的距离。

《本草中国》《国医有方》《新时代的中医药》等中医药主题纪录片，“智慧之光——中医药文化展”等精品展览……在国家中医药局指导推动下，多种形式的中医药文化产品和活动不断涌现，为满足年轻群体多元化的中医药文化需求提供了更多选择。

面向中小学推广普及中医药文化理念和健康养生知识，对于帮助青少年养成健康的行为方式和生活习惯、增进对中华优秀传统文化的认知具有重要意义。《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》提出，丰富中小学中医药文化教育校园活动。

近年来，国家中医药局在宣传部门、教育部门支持下，采取“活动模板+若干物料+自主组织”方式，带动各地中小学校开展中医药文化主题活动，扩大了中医药文化进校园活动的覆盖面。

推进中医药文化“走出去”

“中医药学作为中华民族原创的医学科学，植根于中华民族哲学智慧和优秀传统文化土壤，融合了中国历代自然科学和人文科学的精华。”国家中医药管理局国际合作司副司长魏春宇说。

当前，中医药已传播到196个国家和地区，中医药文化不断助推中国文化走向世界。中医针灸、藏医药浴法、太极拳先后被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录；中医典籍《黄帝内经》和《本草纲目》被列入世界记忆名录。历届中国国际服务贸易交易会上，中医药板块需求旺盛。

印发《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）》，深化文化交流合作，着力增强中医药影响力；发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出中医药国际影响力提升计划……近年来，相关部门不断加强顶层设计和总体统筹，推进中医药文化“走出去”。

魏春宇说，中医药文化作为中华文化的重要载体，正沿着“一带一路”阔步走向世界，将为促进世界文明交流互鉴、助力构建人类卫生健康共同体作出应有的贡献。

据悉，国家中医药局下一步将继续依托中医药海外中心、海外中国文化中心、海外高水平医疗机构等载体，举办形式丰富的中医药文化宣传活动，面向全球推介优质中医药资源和中医药服务，加强国际传播，打造精品项目。