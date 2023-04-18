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健康“医”点通

全国肿瘤防治宣传周：宫颈癌可防可控 重在预防

人民网记者 闫妍

2023年04月18日16:22 来源：人民网

2023年4月15至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一。目前，我国宫颈癌发病率逐年上升，且呈年轻化趋势。近日，人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）妇科主任洪莉，与您聊聊宫颈癌的那些事儿。

设计：吴佳秀

(责编：王仁宏、高雷)


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