全国肿瘤防治宣传周：宫颈癌可防可控 重在预防

2023年4月15至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一。目前，我国宫颈癌发病率逐年上升，且呈年轻化趋势。近日，人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）妇科主任洪莉，与您聊聊宫颈癌的那些事儿。

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