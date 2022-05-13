沈琳：以科研创新为重要抓手 推动消化道肿瘤诊疗新发展

消化系统是人体健康的基础。提高全民健康意识、推动肿瘤防治建设、提升肿瘤诊疗水平成为保障人民身体健康的行动重点。近日，北京大学肿瘤医院副院长沈琳做客人民健康科普节目，就“推动新技术创新应用，提高肿瘤患者生存率”这一主题与广大网友进行了在线交流。

“目前，我国的消化道肿瘤发病率处于高位，包括结直肠癌、胃癌、食管癌。”沈琳介绍，主要的发病原因有遗传因素、不良饮食习惯和生活方式，比如喜好高盐腌制、高油高脂的食物，过量饮酒和吸烟，还有幽门螺旋杆菌感染。这些因素复合最终导致消化道肿瘤的发生。因此，肿瘤的预防需要从保持良好的生活习惯做起。

沈琳强调，早诊早治是有效防治癌症的关键。在肿瘤发展的早期识别并进行合理治疗，可以有效控制病情，使患者承受最低程度的身体损害和最小的经济损失。但我国早诊率较低，提升我国早诊早治率任重而道远，需要医疗行业提供良好的环境条件，更需要全社会努力提升公众癌症防治意识，在源头上遏制肿瘤进展，尽力帮助患者康复。

谈及目前我国消化道肿瘤诊疗现状，沈琳介绍，近几年全球消化道肿瘤研究速度正在加快。我国的消化道肿瘤整体治疗进步明显。但因国土幅员辽阔，医疗资源分布欠均以及早诊早治率较低，使得部分肿瘤治疗平均水平仍有待提升。

治疗模式方面，沈琳肯定了“多学科诊疗模式（MDT）”在促进我国医疗管理和医疗水平发展中起到的积极作用。MDT作为医疗改革的重要举措，能够有效改善患者就医体验，并实现各科资源和优势的最大化整合，提高了整体诊疗质量。沈琳指出，胃癌在所有实体瘤中不单纯是消化道肿瘤，而是一个复杂的疾病。由于胃部功能不同会导致肿瘤生长环境且生物学特征各异，存在较强的异质性。一旦胃部存在肿瘤，首先造成的是患者饮食与营养改变，其次会引发生理病变，最终影响整个治疗的反应和耐受性。

谈到消化道肿瘤诊疗的发展和前景，沈琳充满信心。她说，患者和社会的需求是我们前进的动力；此外，国家的相关政策也给予这些研究很好的支持，为肿瘤诊疗的突破提供了坚实基础。

对于本土制药企业在提供消化道肿瘤治疗新方案中的作用，沈琳认为，国内创新型药企的首要任务也是基于国人的医疗需求进行药物创新。随着国内创新型药企的快速成长，以及跨国药企对于我国患者需求的关注，国内外制药行业相辅相成、互相影响的发展态势将有助于更好满足国内外患者的医疗需求。此外，部分药企将药物创新聚焦可能治愈及获益更高的人群，因相关研究需要花费较长时间且投入较大，在沈琳看来，政府与全社会层面需要给予这些企业更多鼓励和支持，让这些研究更好地促进社会整体诊疗水平提升，为患者带去更多的治疗选择。

访谈最后，沈琳说，随着本土药企研发实力的逐步提升，自主研发的创新药将走出国门。希望我国创新的治疗手段和治疗方案同样也能够走向国际，造福全球的消化道肿瘤患者。