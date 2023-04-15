“眼睛出汗了”？ 不妨直接说“哭了”

全世界都在号召摒弃“哭泣羞耻”，因为哭其实有很多好处。

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刚刚过去的清明节，许多人在社交平台上表达对离世亲友的想念。有些文案写得真挚感人，引得许多网友评论、转发。只是，评论中有些表达乍看和感人氛围格格不入，让人摸不着头脑：“眼睛出汗了”“眼睛起雾了”“眼睛尿尿了”……直到有人这样说“我没有哭，只是眼睛进沙了”，其他人才明白：原来，大家是在用“眼睛出汗”等表达方式，来避免直接说“流泪了”“哭了”。

为什么呢，“哭了”这个词，就那么难以启齿吗？

为哭泣羞耻大可不必

从小，家长就教育孩子“要坚强”“别哭了”“没必要哭”，甚至会在孩子哭时说“还哭，不嫌丢人”。好像“哭”、有负面情绪这件事不够体面，是令人羞耻的，才会连带这种表达都让人感到不好意思。

这种通过抑制情绪表达行为希望来降低主观情绪体验，在情绪调节策略中被叫做“表达抑制”。综合多项研究来看，这种表达抑制的调节策略，反而会让人后续有更多的负面情绪体验。也就是说，对哭泣感到羞耻、不让人哭才大可不必。

这并不只是中国文化特色现象，也并不只有我们需要对哭泣去羞耻化。日本甚至有一种职业叫“泪活老师”，或叫“眼泪治疗师”，专门上“求泪”课堂，来帮人们放下“我们不该哭”的观念，自在地哭出来、好起来。从心理健康的角度考虑，全世界都在号召摒弃“哭泣羞耻”，因为哭其实有很多好处。

哭泣其实好处多多

哭是一种调节情绪的方式。从生理上看，哭泣需要我们做更深更长的呼吸，而深呼吸是平缓心律、平静情绪的重要方法。美国明尼苏达州圣保罗莱姆西医学中心的研究发现，眼泪中含有和压力有关的激素成分，也就是说眼泪会带走我们的部分压力。哭泣还会帮我们产生更多的内啡肽，这是一种可以让人心情愉悦的神经递质，所以“哭完就会好受一些”并不是一句空话。

哭甚至可以让人更健康、长寿。眼泪可以排出人体废物，保持眼球湿润，洗去眼部灰尘，其中含有的溶菌酶还可以对眼部进行杀菌。有研究认为，女性的平均寿命比男性长，其中一个原因就是女性更常哭泣。

哭还能拉近人际距离。哭的时候，我们卸下了防御，袒露了自己的脆弱，而这意味着你信任对方。所以，一起经历过负面事件、一起哭过的朋友，感情会更牢固。朋友之间发生冲突时，哭也可以起到推动和好的作用，因为哭把深层的无助情绪从表层的愤怒中挖掘了出来，让两方看到彼此需要对方支持的愿望。在心理咨询室中，当一向压抑情绪的来访者开始哭泣时，咨询师就会知道，两方的关系更安全了，改变的契机也到来了。

这样哭泣效果更好

如果你想让哭泣的作用得到更好的发挥，可以尝试以下几个方法。

想嚎啕大哭时就放声哭。想大哭时，我们情绪能量往往比较强，如果这时我们还选择默默流泪、小声啜泣，这些能量只能很慢地释放出来，让我们哭很久仍然还想哭。而大哭几分钟则可以快速释放能量，让我们更快恢复到比较平静的状态。不过，也不必在情绪能量不强时刻意地大哭，否则可能会让自己很累；大哭完最好多喝点水润润嗓子。

可以哭的具体地点多种多样，我们最好选择空气流通的地方去哭，而不是狭小闭塞的空间。2021年的一项研究发现，小鼠在二氧化碳浓度较高的环境下，再次面对创伤性刺激时，创伤性的反应会持续更长时间、更难恢复，可能是二氧化碳强化了对创伤经历的记忆。因此，虽然在被窝里蒙着头哭可以让人感觉安全，但为了更快恢复，还是选择去阳台哭吧。

另外，如果你想在其他人面前哭，最好先评估一下这个人对你来说是否“安全”，会不会做出说教、鄙视等让你心里更难受的行为。哭是可以拉近人际关系，但拉近的效果也取决于这个人怎么样。

当然，如果换成是别人在我们面前绷不住哭了，我们也要抱着接纳宽容的态度，允许他们哭、陪伴他们宣泄。上野千鹤子说：“人以弱者的状态来到这个世界，最后也会以弱者的状态离开，我们就该承认自己有软弱的一面，在这个基础上，去相互支持，相互帮助。”“哭了”没什么好羞耻的，让我们想哭就哭，想说“哭了”就直接说吧。

殷锦绣 来源：中国青年报