“学校查体说孩子边缘视力，能否不散瞳，简单查查？”

“孩子年龄小，散瞳会不会伤害眼睛？”

“孩子用快速散瞳好，还是用慢速散瞳好？”

当家长带着孩子前往医院进行屈光检查时，眼科医生都会建议散瞳验光。您是否也会有上述这些担心？孩子年龄尚小，到底有没有必要做散瞳？今天，我们就一起来聊聊孩子散瞳验光那点事儿。

为什么要做散瞳验光？ 散瞳验光的目的并不是为了散大瞳孔，而是通过药物使眼内睫状肌充分麻痹，消除睫状肌收缩引起的调节作用。所以，为获得准确的屈光度，儿童屈光不正患者需要充分麻痹睫状肌后再进行验光检查，也就是我们平时说的散瞳验光。

年龄越小的儿童调节力越强。验光的过程中，如果调节紧张或调节痉挛时，睫状肌不能完全放松而造成额外的调节会对验光形成干扰。

哪些情况孩子需要散瞳验光？ 12岁以下的儿童都应该做散瞳验光。除此之外，以下情况也需要采用散瞳验光：矫正视力差或视力波动；检影结果不稳定或检影结果和主觉验光结果差异明显；内斜或内隐斜明显者；视疲劳症状与屈光不正情况不相符合；高度远视或者高度散光。

常用散瞳药有哪些？ 确定需要进行散瞳验光后，医生会根据年龄及眼部情况为孩子选择适合的散瞳方式。

0.5%复方托吡卡胺：短效睫状肌麻痹剂，俗称“快速散瞳”。每5至10分钟点药1次，每次1滴，共4次。末次滴眼20分钟后检查。瞳孔和调节功能一般6至8小时之后恢复正常。

1%环喷托酯：与托吡卡胺相似，属于短效睫状肌麻痹剂。每5分钟点药1次，每次1滴，共3次。末次滴眼30分钟后检查。瞳孔和调节功能一般24至36小时之后恢复正常。

1%阿托品：长效睫状肌麻痹剂，俗称“慢散”。每日3次，连用3天共9次后检查。瞳孔和调节功能一般3周之后恢复正常。

使用散瞳药时，每次滴眼后都应闭眼。同时，为减少全身吸收，滴药后应用手指压迫泪囊２至３分钟。一般8岁以下儿童睫状肌收缩引起的调节作用强，需要用强睫状肌麻痹剂，如1%阿托品。

散瞳验光后能否直接配眼镜？ 散瞳后眼睛会对光线敏感，应避免强光刺激，户外活动时建议佩戴太阳镜。此外，散瞳后会出现视近模糊，应尽量避免近距离用眼。散瞳后人眼不是正常的视物状态，是无调节参与、无调节张力下的真实屈光度，是检测儿童屈光状态变化的重要指标，但不可用该处方直接配镜。

人眼正常的视物状态是没有睫状肌麻痹效果的，所以需要待瞳孔和调节功能恢复后，参考散瞳验光结果做一次复查验光。配镜处方是在复查验光的基础上，结合视功能及用眼需求综合给出的。

通过以上的介绍，相信大家已经对散瞳验光的目的和作用有了一些认识。对于孩子来说，散瞳是不会伤害到眼睛的，散瞳验光是获得眼球真实屈光状态的有效方法，医生会根据眼部的具体情况为孩子选择适当的散瞳药物。

文/马伯平（北京大学第三医院）