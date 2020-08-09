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运动让眼睛变明亮

2020年08月09日06:09 来源：人民网-生命时报

　　生命在于运动，锻炼不仅健体，还能明目。近日，美国一项新研究发现，运动可以延缓黄斑变性的发生、进展，并可能预防青光眼和糖尿病视网膜病变等一些常见致盲眼病。

　　血管过度生长并相互纠缠是导致黄斑变性和其他几种眼病的关键因素，美国弗吉尼亚大学医学院团队就此开展了两次小鼠实验。初步对比活跃好动和安静不动的小鼠发现，运动可以使小鼠眼部有害血管的过度生长减少45%。之后，研究人员对第一次实验结果做了进一步验证，最终证实运动减少了32%的眼部血管问题。

　　弗吉尼亚大学高级视觉科学中心研究员布拉德利·盖尔芬德博士指出，运动明目可能是身体活动促进了眼部血液流量增加等多种因素作用的结果。事实上，运动不仅有益延缓中老年人因年龄增长所致的视力衰退，户外活动还有助预防青少年近视。早前的一项研究显示，儿童只需多出门跑跑跳跳，每周在自然光线下玩耍14小时，就能降低近视风险。▲

　　（楼林娜）

(责编：许晓华、李轶群)


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