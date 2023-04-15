针对护工行业存在的问题，部分地区已经开展了试点工作。江西、安徽、广东等地注重护工管理的规范，北京、福建探索用经过统一培训的“护理员”来代替护工，湖南则对于“失独”老人的护工费用给予一定的保障和补贴。病后照护是每个人都可能面临的问题，究竟该如何满足人们需求？记者就此采访了相关专家。

推动行业向规范化、专业化发展

面对护工行业发展不规范的现状，专家认为加强管理，推动行业向规范化、专业化发展是题中应有之义。

北京协和医学院卫生健康管理政策学院执行院长刘远立：护工行业规范化发展需要长期建设。短期来看，可以公共卫生应急体系建设为契机，将医院护工纳入院感体系统一管理；中期来看，对于低床护比医院的护理力量不足问题，可以逐步从家政公司零散供给“蓝领”护工，升级为医院向专业化的医疗后勤服务公司购买护理服务。长期来看，可以设置5年至10年人才培养过渡期，将新型护理员的专业要求从家政学向初级医疗护理学转变，并基于新型护理员的供给水平、能力模型，分阶段向新型护理员开放医疗辅助人员的职业权限，最终将其融入责任医师团队予以管理。建议国家卫生行政、人社、民政等部门协同发力，在总结各地试点工作并借鉴国际有关经验的基础上，尽快出台以明确责任、提升能力、整合服务、费用分摊为原则的指导性文件，全面加强医院护工服务规范化、专业化建设，持续改善人民群众看病就医的获得感。

安徽中医药大学第一附属医院主任医师姚淮芳：要建立一支专业、稳定的陪护队伍，负责患者的生活护理，建议依托医院组建护工队伍，护工需要通过培训、考核、发证后上岗；护工接受医院管理，医院护士对护工有管理、指导和培训的责任，护工出现问题，医院有处罚权，对不适合从事护工的人员，医院有解聘权。此外，护工应和其他工种一样确保有休息的时间，和医生护士一样由科室统一排班；根据护工的护理特长安排护理不同的病人，根据其工作能力和工作量设置不同的薪资，鼓励护工学习、掌握更多的护理知识和护理技能，也可以通过考核，晋升护工级别，增加护工工资待遇。

建立护士分级使用制度

针对护工需求旺盛背后的医院护理人员不足问题，专家建议通过护士分层和分级执业来解决。

北京大学医学人文学院教授王岳：当下护工从业人员数量庞大，从建立一套系统的医疗辅助人员制度的角度出发，可以从中遴选出一批优秀人员，推动向助理护士方向发展。同时，将护士进行分级，根据不同服务内容赋予不同级别的护士相应权限，比如高级执业护师可以拥有部分处方权，助理护士则负责生活护理和帮助。

北京大学护理学院教授李明子：随着医疗改革的深入推进，可以考虑建立护士分级使用制度，明确不同层级护理人员的职责范围，由注册护士负责病人整体护理，新设“助理护士”负责病人生活护理、取代护工，同时拓宽护士职业发展空间，在注册护士之上增设高级执业护师等，既满足病情复杂患者对更深入专业护理的需求，又能提升护士的专业价值和成就感。取消护工的同时，要进一步加大政府对医院投入的落实，建立政策引导机制，对医院护理工作设立考核指标，发挥指挥棒作用，引导医院严格依照不同的科室特点、工作量、病人病情等，按照不同的床护比配备相应的护士资源，确保护理队伍稳定。

（本报记者 陈童）