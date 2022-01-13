“三正规·放心美”医美行业规范化论坛收官

为积极响应国家相关部门要求及协会政策指导，推进行业自律与规范化生态建设，号召医美全行业积极采取切实行动，中国整形美容协会与人民健康、艾尔建美学于2021年9月在北京共同启动2021年度“三正规·放心美”活动。截至2021年底，“三正规·放心美”医美行业规范化论坛已走进深圳、福州、武汉、成都、南京、郑州等12个城市，携手相关部门、行业协会和医美机构，共同倡导“正规医美机构、正规医生、正规产品”的行业规范。

三个多月来，“三正规·放心美”医美行业规范化论坛通过权威嘉宾分享、法规政策解读、圆桌论坛、宣誓仪式等多种形式，携手行业各方深度协作、达成广泛共识，并通过政府监管、媒体宣传互相配合，共同传播行业规范化理念，提高行业和信息透明度，增加消费者的知情权。

据悉，今年是艾尔建美学连续第六年支持行业协会发起“三正规”倡议。该项目已成为艾尔建美学助力中国医美行业规范化发展的重要实践。今年开始，艾尔建美学把保护消费者利益、确保消费者使用正规产品的“扫码验真”行动与“三正规”活动相结合，为医美消费者把好第一道关。艾尔建美学还为其官方合作机构专属定制了“一院一码”，目前已帮助1500多家医院建立艾尔建美学产品的扫码验真能力，同时让消费者轻松鉴真辨伪，保护消费者权益。此外，艾尔建美学作为合作方，积极助力中整协“中国医美”行业发展与监督自律平台建设，与中整协共同推进产品扫码验真的实施和医美药械正品渠道信息溯源，致力于为医美消费者提供真实、准确、权威的信息查询服务。

为助力中国医美行业均衡发展，2021年度“三正规·放心美” 医美行业规范化论坛不仅辐射医美行业较为发达的一、二线城市，还下沉到三、四线城市及中、小机构，让更多地区加入到“三正规“倡议的行列中来，助力全行业的健康发展。

艾尔建美学相关负责人表示，未来，艾尔建美学将持续推动三正规理念在中国医美行业的传播与实践，加强同行业协会、权威媒体及医美机构的沟通与合作，助力医美行业的健康、良性、均衡发展，筑造可持续发展的行业生态，为行业发展贡献价值。

作为“三正规·放心美”主办方之一，人民健康将继续关注医美领域规范发展，宣导行业政策与法规，传递科学理念和知识，展示正规机构和服务，助力净化医疗美容生态圈，为求美者营造一个良好的消费环境和消费体验，推动医美行业高质量发展。