远想生物陈玉容：坚持规范化运营 促进医美行业高质量发展

近日，广州远想生物总经理陈玉容做客人民健康，围绕“医美行业过去一年的发展形势及2022年的发展方向”进行了分享。

陈玉容表示，2021年医美机构执法指南、医美广告法等行业监管方案陆续发布，国家比以往更加重视医美行业的发展，监管方式也更加严格。这表明，医美行业的受众和影响力正不断扩展，越来越多的消费者在受到影响。因此，短期来看，国家严监管的态势会让医美行业发展产生震荡。但长期来看，规范化会对医美行业的发展产生积极影响，会成为行业下一阶段发展的红利，让行业发展更加健康、更加可持续，同时也将造福更多的消费者。

陈玉容认为，从国家层面来讲，医美行业属于快速发展的新兴行业，相关行业规范和标准制定暂不完备。行业协会针对此问题积极协调各方单位、专家，努力形成共识。《2022年医疗美容机构规范运营指南》的发布以及2021年12月《微针治疗操作规范》团体标准发布，都是行业标准制定自下而上的努力。目前，这些由行业协会主导发布的规范是行业机构运营和消费者可以依凭的标准，同时也是未来国家制定相关行业法规的基础。

“相关业内人士认为，行业标准在制定以后，行业内从业人员要自觉应用、维护和宣传标准，当出现纠纷，要充分自觉运用这些标准来保护自身以及消费者的权益。”陈玉容强调，标准的设置不仅在于规范医美手术操作，还在于医生以及包含应对医美术后并发症治疗的流程化标准体系，只有这样才能真正推进医美行业的规范化发展。

“2022年，医美行业仍有充足的发展潜力。”陈玉容表示，皮肤美容以及再生医美将是医美行业发展的有力增长点，远想生物正结合三正规、规博士等平台，积极构建再生医美的发展闭环。此外，行业监管的完善和规范化发展也将进入深水区，远想生物将继续坚持以正规医院、正规医生和正规产品为核心，推动行业继续向合规、安全的方向发展。同时，她建议广大医美厂商与机构，联合行业协会一起推进行业标准化进程，共建行业运营平台，推动行业规范化建设，让行业实现高质量发展。