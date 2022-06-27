赋予护士处方权将有效提升看病便捷性

日前，广东深圳市七届人大常委会第十次会议表决通过了《深圳经济特区医疗条例》修订稿。新的修订稿有诸多开全国先河的亮点，一公布即得到关注和好评。其中第六十四条借鉴欧美发达国家的做法，在全国率先赋予护士一定的处方权，规定取得专科护士证书的护士，在护理专科门诊或者社区健康服务机构开展执业活动时，可以开具检查、治疗、外用药的“处方”。（相关报道见A7版）

是否应该赋予护士处方权，是近年来医疗系统的一个热议话题。有人担心，让护士开处方容易引发医疗纠纷，也不利于医护分工协作。但在基层，护士单独上门服务或实施医疗行为是常见现象，倘若护士只能遵循医生的处方行事，每次都得医护到齐才能诊疗，就不符合“护士需要放单”等基层医疗工作需要。而且，目前具有本科甚至研究生学历的护士越来越多，对于不复杂的诊疗，护士有开处方的能力，赋予护士一定的处方权，不仅必要，而且现实。

深圳市此次立法迈出了关键的第一步。2017年7月，安徽省卫计委印发相关通知，提出探索给予执业护士在高血压、糖尿病以及伤口换药等特定范围内的“处方权”，在医师的指导下开具处方。当时这是由一个地方职能部门工作通知推动的试点，且护士获得的是带引号的处方权，没有多大的自主性。在此基础上，深圳市将护士的处方权写入地方性法规，更具有鲜明的引领意义。

立法赋予护士处方权，将为居家诊疗与护理扫除障碍。无论是家庭医生团队里的护士，还是社区护士、“网约护士”等，将来都有望成为社区居民家中的常客。在过去，单独上门的护士虽然在发放慢性病药物、更换导管、伤口换药等方面可以十分娴熟地操作，但护士毕竟没有处方权，一旦出事，哪怕是出现无法避免的不良后果，护士也可能要担负法律责任。护士的相应处方权成为法定权，顾虑从此消除，居民在家就能获得护士力所能及的诊疗服务。

当前，护理的专业性越来越强，在医疗中的重要性也越来越大，在城市医院，护理门诊越来越多，让护士拥有一定的处方权，便于护士发挥专业特长。在基层，不仅医养结合被广泛推崇，而且“养”的比重在不断提升。随着社会老龄化加剧，护理的工作量与技术含量也越来越高，让护士拥有一定的处方权，契合社会发展趋势，有望大幅提升基层看病的便捷性。

通过赋予护士处方权来提升诊疗质量与便捷程度，绝非一次立法就能轻松办成。护士处方权建立在专科护士制度的基础之上，而专科护士制度对于护士的专业能力和学历等，都提出了更高要求，但这正是基层医疗机构的一块短板。迈出第一步值得赞赏，迈好每一步更显可贵。吸引更多护理人才下基层，普及专科护士专业培训，让更多护士能够拥有并履行好处方权，这项举措方能变成普惠性，造福于更多民众，也为普及推广提供借鉴。